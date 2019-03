Partners Christophe en Tasha wagen allebei hun kans in ‘The Voice’: "Deelnemen als duo? Dat risico wilden we niet nemen" Redactie

08 maart 2019

00u00 0 TV Een primeur in 'The Voice' vanavond: voor het eerst neemt er een koppel deel aan de talentenjacht op VTM. Toch doen ze hun 'blind audition' niet als duo. "Wat er ook gebeurt, we zullen elkaar altijd steunen", zeggen Christophe (28) en Tasha (24).

Er hangt liefde in de lucht in 'The Voice van Vlaanderen'. Deelnemers Christophe en Tasha zijn al twee jaar een koppel en treden zelfs geregeld samen op. "Maar aan 'The Voice' doen we elk apart mee", zegt Tasha. "We mochten ons ook als duo inschrijven, hoor, maar dat risico wilde ik liever niet nemen."

Hoe bedoel je? Had je schrik om ruzie te krijgen, dan?

Tasha: "Nee, nee. Maar de selecties vielen midden in mijn examens. Ik zit in mijn vierde jaar Geneeskunde, dus er kon altijd wel iets tussenkomen. Ik wilde dan ook geen spelbreker zijn. Ik ben eerder toevallig in dit avontuur gerold, terwijl het voor Christophe echt z'n droom is om het te maken in de muziekwereld."

Is dat zo, Christophe?

Christophe: (knikt) "Ik ben al heel lang met muziek bezig. Ik speel in twee bandjes, werd al eens geselecteerd voor 'De nieuwe lichting' van Studio Brussel en heb een eigen EP gemaakt. Ik trad ook al eens op tijdens Suikerrock. Zo kwam ik op de radar van de makers van 'The Voice' en kreeg ik de vraag om me in te schrijven. Af en toe zing ik samen met Tasha en op YouTube circuleren er filmpjes van ons. Dus kreeg ook Tasha de vraag om auditie te doen."

Tasha: "Christophe was er zó zeker van dat ik nee zou zeggen, dat ik net de omgekeerde reactie had, en zei: 'Ja, ik wil dit wél doen.' En ineens stonden we samen op die auditie. Ik had eerst niet door dat het al meteen voor echt was."

Maar jullie werden wel allebei geselecteerd voor de 'blind auditions'. Zo worden jullie concurrenten van elkaar.

Christophe: "Maar dat zorgt niet voor spanningen, hoor. We gunnen elkaar dit avontuur en steunen elkaar door dik en dun."

Tasha: "Natuurlijk hebben we hier al vaak over gepraat. We beseffen maar al te goed dat er maar één van ons 'The Voice' kan winnen, mochten we het al tot in de finale schoppen. We zingen ook een heel ander genre en komen dus niet in elkaars vaarwater. Anders zou het misschien wel steken, mocht de ene verder geraken dan de andere."

En misschien wenkt daarna toch de grote muziekcarrière?

Christophe: "Dat zou ik echt geweldig vinden. Ik studeer binnenkort af als informaticus, maar muziek is mijn echte passie. Tasha heeft me doen beseffen dat ik er hard voor zal moeten werken. Zij heeft me wakker geschud en daar ben ik haar dankbaar voor."

Tasha: "Voor mij is die muziekcarrière minder belangrijk. Ik word snel rood op een podium en ben onzeker over mijn zangkunsten. Christophe zegt wel dat ik een goede zangeres ben, maar hij is geen referentie, want hij vindt haast alles wat ik doe goed. (lacht) Ik geniet er nu wel van om af en toe met hem op huwelijksfeesten op te treden. Maar dokter worden is mijn echte doel."

Muziek speelde ook al een rol bij jullie eerste ontmoeting, niet?

Tasha: (knikt) "Christophe gaf vroeger gitaarles aan mijn zus. Ik vond hem wel knap en sympathiek, maar we hadden toen elk een relatie en ik had nooit gedacht dat wij ooit een koppel zouden worden. Het was dan ook zeker geen liefde op het eerste gezicht."

Christophe: "Bij mij scheelde het toch niet veel. (lacht) Haar zus had ook al veel over Tasha verteld."

Twee jaar geleden werden jullie dan toch een koppel.

Tasha: "Ja, op een dag vroeg Christophe me om eens mee te zingen met zijn band. Mijn moeder dacht net als ik dat hij op zoek was naar een zangeres. Later bleek dat hij andere bedoelingen had."

Hoe reageerden de coaches op het feit dat jullie een koppel zijn?

Tasha: "De reacties waren goed. We hebben het ook niet echt uitgespeeld, hé. We zijn niet het kleffe koppel dat de hele tijd aan elkaar hangt. Christophe is aanhankelijker, maar op zulke momenten houdt hij zich wat in."