Parket onderzoekt financiële fraude bij productiehuis van 'De Buurtpolitie', ‘Familie’ en ‘Huizenjagers’ TK

04 april 2019

07u05

Bron: De Morgen, Belga 1 TV Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar ­financieel gesjoemel bij Zodiak Belgium, het productiehuis van tv-programma's als 'De Buurtpolitie', ‘Huizenjagers’, 'Familie’ en 'Blind gekocht'. CEO Kris Spaepen en financieel topman Chris Bastiaens werden op staande voet ontslagen, bericht De Morgen.

Volgens De Morgen en de Mediahuis-kranten wou bij Zodiak Belgium niemand reageren op het onderzoek. Bij Banijay, de internationale groep boven Zodiak Belgium, bevestigt men dat Spaepen en Bastiaens het bedrijf hebben verlaten. Op de reden voor hun ontslag willen ze niet dieper in gaan. "Peter Langenberg, operationeel directeur van Banijay Group, zal tijdelijk de dagelijkse leiding op zich nemen, samen met een tijdelijke financieel directeur om de continuïteit van alle ontwikkelingen en producties te verzekeren.”

Het bedrijf zou verwikkeld zijn in een fraudezaak, waarbij Bastiaens zichzelf verrijkt zou hebben met geld van Zodiak Belgium. CEO Spaepen zou niet rechtstreeks betrokken zijn bij de fraude, maar wordt als CEO van het bedrijf wel als medeverantwoordelijke gezien. Het Antwerpse parket bevestigt dat het een onderzoek is begonnen na een klacht met burgerlijke partijstelling. Volgens Mediahuis zou ex-CEO Spaepen klacht ingediend hebben tegen ex-CFO Bastiaens.

Zodiak Belgium is met programma’s als ‘Familie’, ‘De Buurtpolitie’, ‘Blind Gekocht’, ‘Expeditie Robinson’, ‘Liefde Voor Muziek, ‘Huizenjagers’, ‘Hallo Televisie!’ en ‘Mijn Restaurant’ een van de belangrijkste productiehuizen in Vlaanderen. Het bedrijf draaide in 2017 een omzet van meer dan 12 miljoen euro en is daarmee een van de grootste van het land. Daarnaast maakt het ook producties voor de Nederlandse markt. Banijay laat nog weten dat de afnemende zenders, waaronder VTM, VIER en de VRT, geen last zouden mogen ondervinden van het ontslag van de topmannen.