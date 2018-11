Paris Hilton toont de donkere zijde van sociale media in nieuwe tv-show SD

09 november 2018

15u16

Bron: VICE 0 TV Vanaf 14 november zendt VICELAND, de tv-zender van VICE, de nieuwe tv-serie ‘Hollywood Love Story’ uit. Een onverwachte samenwerking met Paris Hilton.

In deze nieuwe serie volgt Paris in acht afleveringen het leven van een aantal jonge mensen die het willen maken in Hollywood. Het gaat om zangers, modellen, rappers en designers die met behulp van Instagram proberen door te breken. Maar hoewel hun aantal volgers blijft groeien, groeit hun banksaldo niet even snel mee, en lijkt het leven lang niet zo mooi als de filters allemaal doen geloven.

“De weg naar succes is niet gemakkelijk en ‘Hollywood Love Story’ laat zien hoe de wannabe-Instafamous onderweg vaak stranden. Op Instagram zie je namelijk meestal de glitter en glamour, maar ‘Hollywood Love Story’ laat de keerzijde hiervan zien; schunnige fotoshoots, weinig geld en eenzaamheid. Want waar iemand 10.000 Instagram fans heeft, zijn er vaak ook zo’n 10.000 haters actief. VICELAND en Paris Hilton willen met ‘Hollywood Love Story’ licht schijnen op de duistere kant van sociale media en de weg naar bekendheid”, klinkt het bij VICE. “Waar Paris Hilton bij velen bekend staat als oppervlakkig en alles behalve ‘echt’, laat zij zich als Executive Producer van ‘Hollywood Love Story’ gelden door met haar kennis en netwerk een andere kant van Hollywood te laten zien.”

Influencer

Paris Hilton was al influencer nog voordat die term bestond. Door zorgvuldig gemanagede televisie-optredens, weloverwogen vergeetachtigheid (“oeps, geen slipje aan”), iconische uitstapjes naar popmuziek (vergeet nooit ‘Stars Are Blind‘) en zoveel meer wist ze de aandacht van de paparazzi en het publiek vast te houden. Zelfs Kim Kardashian begon haar carrière als Personal Assistant van Paris Hilton.

‘Hollywood Love Story’, vanaf 14 november elke woensdag om 20u30 bij VICELAND.