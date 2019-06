Papa Chico neemt deel aan ‘Met Vier in Bed’: “In juli openen we de grootste B&B van Blankenberge” STST

11 juni 2019

18u30

Bron: Story 0 TV Een nieuwe zomer, een nieuw seizoen van ‘Met Vier in Bed’, het tiende al inmiddels. In de eerste week speelt West-Vlaanderen al haar troeven uit, en we starten onze tour in Lissewege, waar Papa Chico Story een rondleiding geeft in Ikejime Chez Pierrot.

Hij maakte furore als clown en goochelaar Papa Chico en zij als zijn assistente Vitamientje, maar sinds de opvolging verzekerd is met zoon Jan als Chico Junior, kunnen Pierre en zijn vrouw Linda (allebei 65) zich ook op andere activiteiten concentreren. Zoals het runnen van het gastenverblijf Ikejime Chez Pierrot in het ‘witte dorp’ Lissewege, pittoresk, vlot bereikbaar tussen Brugge en de kust en een aanrader voor liefhebbers van kunst en gastronomie. Met dit guesthouse met B&B-service zijn ze niet aan hun proefstuk toe, want aan horeca-ervaring ontbreekt het Pierre en zijn vrouw niet. ‘We hebben onder andere in Blankenberge vijf jaar lang een restaurant uitgebaat,’ vertelt Pierre. ‘Toen we dat van de hand deden omdat we het toch wat rustiger aan wilden doen, dachten we aan een B&B. We namen een bestaande zaak over van een visgroothandelaar, die ze Ikejime had genoemd, naar de Japanse kunst van het vis fileren.

Maar jullie hebben er wel een eigen touch gegeven.

Ja, elk van de vijf kamers heeft een eigen thema gekregen. Zo kan je bijvoorbeeld slapen in de Elvis-kamer of de Bali-kamer, maar aan de muren hebben we wel attributen gehangen die de link leggen met Papa Chico, zoals affiches en foto’s, onder andere een van mij samen met illusionist David Copperfield. En tijdens de opnames van Met Vier in Bed heb ik mijn gasten ook wel vermaakt met wat goocheltrucs. Het was een heel plezante week, maar ook wel heel intens en vermoeiend.’

We zagen je eind vorig jaar ook al opduiken in ‘Huizenjagers’ op VIER.

Waar ik een geschikt pand zocht om een B&B te openen. Spijtig genoeg is dat niet gelukt tijdens de opnames van het programma, maar de avond van de uitzending werd ik gecontacteerd door iemand uit de reissector die wel een geknipt voorstel voor me had. Hij was in Blankenberge een B&B aan het klaarstomen en vroeg me of ik interesse had. Ik vond het zodanig spectaculair dat ik Linda kon overtuigen om in een tweede B&B-verhaal te stappen. Casa Chico zal begin juli de deuren openen en zal de grootste bed and breakfast van Blankenberge worden, compleet nieuw ingericht, met acht kamers, een professionele keuken en een groot zuidgericht buitenterras met ligzetels en kunstgras. We gaan er zelf ook wonen.