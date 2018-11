Paniek overheerst in ‘De Slimste Mens’: het beste uit aflevering 25 Mark Coenegracht

28 november 2018

23u05 0 TV Bij Olga Leyers waren het hete tranen nadat ze op een zucht het absolute record van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ niet haalde. Bij Annelies Van Herck sprak de lichaamstaal boekdelen toen ze haast verstijfd van paniek in de finale plots geen zinnig antwoord meer wist te produceren. En dus naar huis werd gespeeld door Sven Gatz.

Wat heb je aan een riante uitgangspositie als je de overwinning met 28 luttele seconden ziet verdwijnen richting Peter Van de Veire, nieuwkomer van dienst en als een bezetene voorbereid om te scoren in ‘De Slimste Mens Ter Wereld’. Lijstjes, lijstjes en nog eens lijstjes heeft hij geblokt. Ondanks zoveel studiewerk was het VRT-journaliste Van Herck die door de Slimste Mens walste. Voor de filmpjesronde had ze ruim 110 seconden voorsprong op nummer twee. Een beklonken zaak, leek het. Maar Peter Van de Veire gebruikte zijn lijstjeskunde om bij het eerste filmpje al 90 seconden terug in te pikken. En dan zelf vier goede antwoorden te bedenken. Waarna plots de paniek bij Annelies die, toegegeven, een moeilijk filmpje kreeg over Bart Swings, de noodzakelijke 40 en 50 seconden antwoorden niet kon geven. En dus ook niet won.

Wat volgde was bijzonder om zien. Annelies Van Herck bevroor als het ware in de finale. Wist op acht vragen amper zes juiste antwoorden te bedenken. Grace Kelly? Nauwelijks een zinnig antwoord! Congo? Eén antwoordje! Topmodellen? Onbekend! Ray Charles? Een designer?! Ongeloof en paniek in de ogen van Annelies. Ze had zo graag het record van haar eerste deelname aan ‘De Slimste Mens’, toen goed voor vier deelnames, geëvenaard en liefst verbroken. Dat is dus niet gelukt. En zo sloop Sven Gatz weer een rondje verder. Niet door super goed te spelen, wel door rustig te blijven en het geluk te dienen.

Verrassingen van de avond waren Peter Van de Veire, het geheime MNM-wapen, en gelegenheidsjurylid Jens Dendoncker. Erik Van Looy is meer dan overtuigd dat Peter Van de Veire de quiz kan winnen. Zijn debuut was alvast veelbelovend. Enig minpuntje: rekenen. Gelukkig voor Peter zaten er geen rekenvragen in de quiz. Tussen de vragen door vertelde hij hoe hij ooit stofzuigers moest verkopen. Dingen van 60.000 frank. Door Peter Van de Veire vlot omgerekend tot 1.250 euro. Zo steekt hij 10.000 frank in zijn zak. Omgerekend 250 euro.

Ook het debuut van Jens Dendoncker was een schot in de roos. Meteen werd duidelijk waarom hij al gezicht van ‘Hoe zal Ik Het zeggen?’ de halve wereld wist te charmeren voor een Emmy Award. Jens was gevat, geestig, ad rem en sympathiek. En zo een verrijking voor de vakjury.

Tot slot meegeven dat aflevering 25 vol zat met wist-je-datjes. Zoals dat Peter Van de Veire tien jaar rondliep met een navelbreuk. En die dit jaar liet opereren. Dat zowel Annelies Van Herck als Peter Van de Veire, eerder al meespeelden in ‘De Slimste Mens’. Dat James Cooke al in bed lag met Jens Dendoncker en Peter Van de Veire (voor de rubriek ‘Bedgeheimen’). En dat Annelies Van Herck absoluut geen tong of orgaanvlees eet. En dat James Cooke ooit kalkoen heeft gespeeld in het Boudewijnpark.

De leukste quotes

Jens Dendoncker: “Gillende tienermeisjes. Daar hebben we wel eens last van. Zo van je komt te dicht bij mij. En doe dat terug aan.”

James Cooke (over dik zijn): “Ik had een relatie, ik ga zijn naam niet noemen, Arthur, die zei liefje-liefje, jij bent niet dik, jij bent gezellig.” En Jens: “Ik had een lief die zei liefje-liefje, jij bent dik, jij bent niet gezellig.”

James Cooke: “Vingerdeur, een mooi woord voor vagina.”

Erik Van Looy: “We hebben hier al heel veel gezelligen leuke politici gehad. Maar stom… Neen, dat is niet waar…”

Kantelmomenten

Sven Gatz weet niet te scoren tijdens de openingsronde. Peter Van de Veire mist zijn start niet, maar blijft tijdens de ‘Open Deur’ wel steken, zodat Annelies Van Herck weg spurt.

Annelies Van Herck bouwt haar voorsprong rustig uit tijdens het puzzelen.

Na een stevige, goed gespeelde fotoronde, lijkt Annelies Van Herck in gewonnen positie.

Peter Van de Veire kent het belang van de finale en scoort meteen 90 seconden op het fragment voor Sven Gatz over het pornoschandaal van Trump.

Sven Gatz haalt 50 seconden binnen bij fragment 2, waar Peter Van de Veire de leiding neemt.

De VRT-journaliste weet te weinig over Bart Swings. De heren kunnen niet aanvullen. Peter Van de Veire wint.

In de finale is Annelies Van Herck nergens. Ze speelt zowat de slechtste finale van dit seizoen. Sven Gatz overleeft.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter van de Veire 413 sec.

2. Annelies Van Herck 385 sec.

3. Sven Gatz 291 sec.

De stand

1. Julie Colpaert 12 deelnames, 8 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

2. Boris Van Severen 8 deelnames, 4 overwinningen, 3 finales gewonnen, 1 finale verloren

3. Rani De Coninck 6 deelnames, 3 overwinningen, 2 finales gewonnen, 1 finale verloren

4. Wouter Vandenhaute 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

5. Saartje Vandendriessche 4 deelnames, 2 overwinningen, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

6. Sven Gatz 4 deelnames, 1 overwinning, 3 finales gewonnen

7. Michèle Cuvelier 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

8. Omar Souidi 3 deelnames, 1 overwinning, 1 finale gewonnen, 1 finale verloren

Nieuwkomer

Antwerp-voetballer Jelle Van Damme (vervangt Brugge-aanvaller Hans Vanaken)