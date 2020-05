Paniek op het Chateau: Meilandjes krijgen mogelijke coronapatiënt over de vloer TDS

19 mei 2020

09u18

Bron: VIJF 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Paniek op het Chateau is eerder regel dan uitzondering, maar dit keer is er echt iets aan de hand: een van de gasten is mogelijks besmet met het coronavirus. In quarantaine blijven is op zich niet moeilijk want het leven op het kasteel is sowieso nogal geïsoleerd, maar hoe regel je medische hulp? En hoe bescherm je jezelf tegen besmetting?

‘Chateau Meiland’, om 20u35 op VIJF.