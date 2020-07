Paniek bij ‘Big Brother Australië’: deelnemers aan hun lot overgelaten na mogelijke uitbraak van corona TDS

Bron: Yahoo News 2 TV De deelnemers van ‘Big Brother Australië’ zitten met de handen in het haar. Zondag raakte namelijk bekend dat één van de cameramannen van de show in contact kwam met het coronavirus, waardoor de opnames werden stilgelegd en de huisgenoten naar eigen zeggen in de steek werden gelaten. Het zorgt ook voor heel wat spanningen in de groep: omdat kandidaten zich nu pas realiseren hoe ernstig de pandemie is, strijden ze nog bloeddorstiger om het prijzengeld van 250.000 Australische dollar (165.000 euro).

Het viel nooit eerder voor in de geschiedenis van ‘Big Brother’, een programma waarin verschillende wildvreemden enkele maanden samen moeten leven in een huis terwijl ze compleet van de buitenwereld zijn afgesloten. Omdat het risico op een corona-uitbraak te groot werd, werd besloten de opnames van de Australische versie voor ten minste drie dagen stil te leggen. “Een crewlid van dit programma - die normaal achter een laken staat ​​en nooit dichter dan 20 meter bij de huisgenoten komt - is blootgesteld aan iemand die positief heeft getest op Covid-19", kondigde presentatrice Sonia Kruger plots aan. “De beslissing is genomen om het spel te pauzeren.”

De deelnemers werden meteen in de dagboekkamer geroepen. Daar kregen ze van de kenmerkende ‘Big Brother’-stem de volgende korte boodschap te horen: “Het Big Brother-huis wordt vergrendeld en het spel wordt opgeschort.” De deelnemers mochten vervolgens contact opnemen met het thuisfront, de enige toegestane telefoontjes naar de buitenwereld in maanden. Al waren die gesprekken niet bepaald geruststellend: zo sprak deelnemer Daniel Gorringe, een voormalige Australian Football League-ster, met zijn vriendin Ana, die hem waarschuwde dat er een recessie aankomt door cororona en dat ze het prijzengeld hard nodig zullen hebben.

“Als het moet, gooi ik mensen onder de bus”, reageerde Gorringe. “Als we deze plek verlaten, gaan we niet terug naar een normale wereld. Het is een heel andere plaats.” Ook deelnemer Chad Hurst, een model, werd nerveus: door de gesloten internationale grenzen denkt hij dat dat zijn carrière voorbij kan zijn als hij het spel verlaat, omdat hij niet kan reizen voor aanstaande fotoshoots. “Het coronavirus heeft de inzet van het spel plots verhoogd. Iedereen gaat grote manoeuvres maken”, klonk het. “Ik heb één kans om dat geld te winnen, en ik heb het verdomd nodig.”

Aan lot overgelaten

Uit de fragmenten die werden uitgezonden valt op te maken dat de paniek toesloeg bij de makers. Zo is op de beelden te zien hoe de camera’s en ander materiaal vliegensvlug werden ingepakt, terwijl de crew er alles aan deed het domein zo snel mogelijk te verlaten. De deelnemers bleven vervolgens alleen achter in een lege villa, wat voor heel wat verbaasde gezichten zorgde en de sfeer geen goed deed. En het is niet de eerste keer dat de deelnemers aan hun lot worden overgelaten en niet de juiste zorgen krijgen: ook toen het coronavirus pas uitbrak in maart, klaagden deelnemers over het gebrek aan openheid en eerlijke communicatie.

“We wisten niets af van wat er in de buitenwereld gebeurde”, aldus deelnemer Shane Vincent. “We zaten op een dag in de achtertuin, tot we de crew zagen opschrijven dat de camera moest stoppen. En wij hadden zoiets van: wat is er in godsnaam aan de hand? De volgende dag kwam er weer iemand, die zei: ‘was je handen’, en we hadden weer iets van: handen wassen? Wat is er toch aan de hand?”

Enkele dagen later werden de huisgenoten officieel geïnformeerd over de crisis. “Endemol Shine Australia neemt de gezondheid en veiligheid van onze bemanning en deelnemers uiterst serieus”, aldus een woordvoerder toen. “We werken volgens de huidige richtlijnen en de productie van ‘Big Brother’ gaat door. Huisgenoten zijn door de huidige situatie heen gebracht en we hebben constant contact met de families om alle betrokkenen op de hoogte te houden.”

