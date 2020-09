Pakkende momenten in ‘Axel gaat binnen’: koppel ziet elkaar 4 maanden na zwaar ongeluk eindelijk terug MVO

21 september 2020

Zo ontmoet hij Claudiu. Vier maanden geleden ontplofte de boot waarop Claudiu met zijn vrouw verbleef. “We zitten in isolatie. Ik weet niet exact hoe ernstig het is. Ik weet wel dat Simona’s benen zwaar verbrand zijn, haar gezicht niet, maar ik weet niet hoe het met haar lichaam is. We hebben telefonisch contact. Simona ligt nog steeds op intensieve zorgen na haar derde huidtransplantatie. Ook mijn zoontje heb ik al maanden niet meer gezien, want ik wil niet dat hij me zo ziet. Hoe ik mij nu voel? Levend, want ik ben door het oog van de naald gekropen.” Hun reünie is erg emotioneel. Niet alleen voor hen, maar ook voor de verplegers die met hen meeleven.

Axel mag de derde huidtransplantie van Simona bijwonen: “indrukwekkend is dit, hoe heel de ploeg samenwerkt”, zegt hij daarover.



