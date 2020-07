Pakkende ‘Die Huis’ met Stefaan Degand heruitgezonden op Eén Redactie

28 juli 2020

TV Zakdoeken in de aanslag, want vanavond kan je één van de meest ontroerende afleveringen uit de reportagereeks 'Die huis' opnieuw bekijken op Eén.

In de bewuste episode vertelt acteur Stefaan Degand (41) voor het eerst op televisie openhartig over het overlijden van z'n vrouw, op 12 juli 2017. Hij heeft het met Eric Goens (51) over het verdriet, de vrolijkheid en de herinneringen die hij koestert aan Julie. Met z'n deelname aan het programma wil hij een ode aan haar brengen.

'Die huis’, Eén, 21.15 uur