Pakkende beelden in 'Vandaag Over een Jaar': deels verlamde Kobe wandelt terug naar de boom waaruit hij is gevallen MVO

04 mei 2018

08u32 0 TV Veel positieve energie in de laatste aflevering van 'Vandaag Over een Jaar'. Kobe, die deels verlamd raakte na een zware val, wil terugwandelen naar de boom waaruit hij destijds viel. Daarnaast was ook André te gast bij Cath Luyten. Hij wilde dan weer een medaille halen op de grootste zwemmeeting van Europa, en dat op zijn 79ste.

Kobe houdt ervan om impulsieve dingen te doen. Maar dat brak hem zuur op in mei 2016, toen hij op een festival bij hem in de buurt een boom zag staan op het terrein. Hij klom erin, maar viel zes meter naar beneden, plat op zijn rug. Hij brak een ruggenwervel en er werd gevreesd voor een verlamming vanaf het middel.

De jongeman straalt als hij een jaar later de studio weer binnenkomt. Het is hem gelukt en hij had een heleboel supporters mee om hem te steunen tijdens de zware tocht. Eenmaal aangekomen bij die vervloekte boom kwamen bij hem de emoties los.

André is een waterrat. Elke ochtend staat hij vóór zes uur op om drie à vier kilometer te gaan zwemmen. Het is voor hem een levenswijze. Hij neemt ook graag deel aan zwemkampioenschappen voor veteranen waar de deelnemers in leeftijdscategorieën worden ingedeeld. André is dit jaar de oudste in de categorie 75 tot 79 jaar. Maar dat houdt hem niet tegen om de lat hoog te leggen. Hij trekt naar de grootste zwemmeeting van Europa met de ambitie er een medaille te halen.

Niet met één, maar met twéé medailles komt André terug van een geweldig avontuur. Hij bespreekt met Cath hoe zijn voorbereidingen gingen en over zijn trouwe steun.