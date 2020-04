Paasweekend doet kijkcijfers pieken MC

15 april 2020

TV De 'blijf in uw kot'-oproep resulteert voor de Vlaamse tv-zenders nog steeds in buitengewone kijkcijfers. Zo lokte 'De Mol'(VIER) op paaszondag 1.114.000 nieuwsgierigen, 'Twee tot de zesde macht' (Eén) was op dat ogenblik goed voor 1.050.000 quizzers en VTM trok met 'Blind getrouwd' 868.000 kijkers. 'Het journaal' en 'VTM Nieuws' waren dan weer respectievelijk goed voor en 1.205.000 en 746.000 kijkers.

Hoe massaal we wel voor onze tv-schermen zitten, wordt duidelijk als we de cijfers vergelijken met Pasen vorig jaar. Toen haalde 'De Mol' 729.000 kijkers, 'Twee tot de zesde macht' scoorde er 808.000 en de oproepaflevering van 'Boer zkt vrouw: De wereld rond' op VTM lokte 262.000 fans.

Ook op paasmaandag was de televisiehonger deze week groot. 'Liefde voor muziek' was goed voor 944.000 kijkers, 'Helden van hier: corona' trok er 639.000. Op Eén haalde 'Thuis' 1.201.000 kijkers en 'Ten oorlog' trok er 1.083.000. 'Het journaal' en 'VTM Nieuws' konden op respectievelijk 1.453.000 en 870.000 kijkers rekenen. VIER had 298.000 kijkers voor 'Topdokters: corona' en 380.000 fans voor 'Gert Late Night'. Op paasmaandag vorig jaar scoorde enkel 'Thuis' sterk met 1.147.000 kijkers. 'Liefde voor muziek' haalde er toen 591.000.