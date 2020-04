Overspel, slinks gedrag en het hart van een koala: dit was aflevering negen van ‘Temptation Island’ Isabelle Deridder

17 april 2020

21u45 0 TV Ondertussen worden de koppels al bijna anderhalve week geconfronteerd met verleiding, en dat begint voor sommigen echt wel door te wegen. Dag negen is aangebroken, en die zag er zo uit!

Vandaag beginnen we de dag met een prachtige vaststelling door de voice-over. Die laat ons namelijk weten dat de bal aan het rollen is gegaan.

Enfin. Daarna is het tijd voor Eline en Arda om hun ‘romantische’ nacht te bespreken. Arda vond het precies toch een tegenvaller.

Eline analyseert alvast even wat Elke ervan moet denken.

Elke is er zeker van dat de gong in de vorige aflevering afging omdat Arda zich misdragen heeft. Als het met haar carrière als influencer niet in orde komt, dan is helderziende worden ook een optie!

En dan legt Elke de lat voor Arda nog eens een keertje drie meter onder de grond. Zolang hij niet met iemand in bed ligt of kust, is het voor de Limburgse prima.

Girl, dit hoef je echt niet te pikken hé!

Arda blijft intussen z'n boertige zelf. Hij vindt niet dat hij een grens heeft overschreden door met Eline in bed te kruipen. Nee, hij denkt zelfs dat Elke trots gaat zijn.

Arda probeert ondertussen aan Karim duidelijk te maken wat er gebeurd is. De Nederlander vindt het hele verhaal van Arda maar bullshit. #TeamKarim

Again: wij vinden Karim een topgast!

Arda blijft er echter zeker van dat hij de dingen goed aanpakt. FOEMP!

In het vrouwenresort krijgen we eerst te zien hoe Roshina een liefdesverklaring voor Karim afsteekt. Romantisch, maar daarna is het uiteraard weer tijd om te roddelen. Dat aspect wordt verzorgd door Elke en Angela, die nieuwkomer Simone nog eens analyseren. Hoewel de dames haar bij aankomst een trut vonden, blijkt Simone na een nachtje slapen beter in de smaak te vallen.

Vervolgens komt ook de Nederlandse blondine aan op de kamer van Elke. Daar showt ze het geparfumeerde briefje dat ze van verleider Grigor kreeg en waarin hij haar om een date vraagt. HOEZO JEROMMEKE, GING JIJ NIET VOOR ROSHINA???

In het mannenresort vindt Zach het prima dat hij Simone even niet kan zien, maar daar heeft hij een goede verklaring voor. Hij heeft immers net een week met haar doorgebracht in Dubai. Toch mist hij haar wel een beetje. Wij rollen eventjes heel hard met onze ogen nu.

Zach legt vervolgens uit hoe je moet verleiden. Wij hopen echt dat Simone toch nog iets meer diepgang heeft ontdekt in haar partner.

Karim gaat vervolgens uitzoeken wat Zach denkt van alle vrouwelijke aandacht.

Het is uiteraard ook niet raar om met een zonnebril in bed te liggen. Hoe dan ook: vervolgens zegt Karim wat wij allemaal denken.

Na de ochtendlijke truth bombs van Karim, leren de heren een nieuwe verleidster kennen. Het betreft een 27-jarige Nederlandse schone genaamd Bibi. En die heeft precies goed naar ‘Baywatch’ gekeken voor ze naar het resort kwam.

Wij vragen ons toch vooral af welke bil.

Ook de dames krijgen vers bloed met Yentl, een 23-jarige redder uit België. Hij heeft naar eigen zeggen de verleidingskwaliteiten van een leeuw. Wij hebben geen idee wat we daaronder moeten verstaan, maar Yentl maakt de analogie vervolgens nog wat vreemder.

Echt een toffe jongen, die Yentl. NOT.

Vervolgens gaan Rick en Annelien even poolshoogte nemen bij de koppelhelften om te vragen wat ze van Zach en Simone denken. Al laat Zach vooral weten dat hij niet aan Simone denkt. Oké dan.

Wanneer Rick vervolgens - weinig verrassend - laat weten dat hij de verleidsters wel knappe meiden vindt, laat Karim weten dat zoiets persoonlijk is. En dat kan je het best uitleggen door er voedsel bij te betrekken.

Vervolgens mogen de koppelhelften op date. Daarbij zorgt Christian voor een verrassing door nieuwkomer Bibi mee te vragen, en niet Felicia.

Bibi is vooral benieuwd hoe het komt dat Christian en Angela al acht jaar bij elkaar zijn.

Angela gaat dan weer op date met Sam. En daar is hij wel blij mee.

Ook Angela is blij dat ze voor Sam gekozen heeft. Twijfelde ze de voorbije afleveringen nog tussen Christophe en Sam, dan is eerstgenoemde nu uit beeld verdwenen.

Sam droomt dan ook van de volgende stap met Angela.

En daar hoort een outing als “breezersletje” bij!

Jammer voor Christophe dat Angela verpatst is aan z’n collega-verleider, maar hij hoeft het gelukkig niet aan z’n hart te laten komen. De blonde verleider mag op date met Roshina. Dat levert een hoop boeiende gesprekken op. Zo stelt Christophe vast dat Roshina en Karim goed bij elkaar passen, maar dat het probleem vooral in het hoofd van Roshina zit.

Wij wisten niet dat RuPaul bijklust als koeltechnicus in België, maar kom!

Vervolgens wordt duidelijk dat Karim het moeilijker heeft om zichzelf de juiste partner te vinden voor Roshina. Dat blijkt duidelijk wanneer hij haar omschrijft als z’n ex. Oeps.

Cheyenne is er dan ook zeker van dat Karim de relatie wil beëindigen.

Zach mag daarna op date met Angelique.

Zij is geen beer. Whatever that may imply.

Angelique gelooft echter niet dat Zach erin zal slagen om Simone trouw te blijven. Wij zijn het alvast roerend met haar eens.

And again: BREEZERSLETJES!

Dan noemt Zach Angelique een lekker wijf... en beseft hij meteen dat je zoiets niet moet doen als er camera’s in de buurt zijn. Angelique vat het vervolgens eventjes samen voor de onoplettende mensen onder ons.

In het vrouwenresort zijn Simone en Bas aan het keuvelen. Over Zach. Uiteraard.

En hoewel wij zouden gruwelen van een potentiële partner die het altijd over iemand anders heeft, schrikt dat Bas niet af.

In other news: Elke gelooft nog steeds dat het tussen Arda en haar in orde kan komen.

Wij hebben echt medelijden met haar, maar Arda duidelijk niet. Die zoekt alweer het gezelschap op van Eline. Terwijl ze naast elkaar liggen, stelt Eline ook dat Arda helemaal geen foute beelden heeft veroorzaakt. Iedere vrouw is immers dolblij als haar lief met een ander in bed kruipt, toch?

Een conclusie die Arda even later ook zelf trekt.

Eline toont daarna aan dat ze de slimste thuis is. Aangezien er nog zeven afleveringen volgen, kunnen we haar geen ongelijk geven.

We merken wel dat er bij Elke - ondanks haar optimisme - toch enige realiteitszin begint door te sijpelen. Zo beseft ze dat de verleidsters een sterk spelletje spelen, waarbij ze ook hun pijlen op Arda gericht hebben. En dat zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben...

Hoe dan ook: wanneer de avond aanbreekt, is het weer tijd voor een feestje. In het mannenresort is dat een neon party. Gelukkig maar, want zo valt verleidster Nikki nog eens op!

Zach wil zich rustig houden tijdens het feestje.

Hij zegt bovendien te weten dat hij beter niet drinkt. Missie niet meteen geslaagd.

Verleidster Cheyenne vindt vervolgens een nieuw woord uit.

Zach gelooft er weliswaar steevast in dat het wel goedkomt.

Hij gelooft er ook in dat hij het prima aanpakt. Wij iets minder.

Net als Cheyenne. Zij heeft het ook begrepen!

In het vrouwenresort is het ‘s avonds ook tijd voor een feestje. Daarbij gaat de aandacht van de jongens vooral naar Simone. En is het in de eerste plaats Bas die z’n interesse in de Nederlandse schone kenbaar maakt.

Nieuwkomer Yentl hoopt dan weer dat hij indruk kan maken op Roshina.

Dat zorgt voor mixed feelings bij Grigor/Jerommeke.

Roshina is duidelijker. Sinds Grigor een briefje schreef aan Simone, hoeft het voor haar niet meer. Het niveau van de kleuterschool lokt, dames en heren!

Al lijkt Yentl het struikelblok van dienst te worden, want ook hij heeft plots interesse in Simone.

En dan wordt het duidelijk: Grigor wil gewoon advies geven aan Yentl!

Wanneer Grigor vervolgens shotjes gaat drinken met Simone, is het commentaar van Bas duidelijk.

Efrain analyseert vervolgens de situatie. Wij waren al bijna vergeten dat hij ook meedeed!

Hoe dan ook: uiteindelijk is het Bas die eventjes wat tijd apart krijgt met Simone. Om te praten over Zach. Uiteraard.

Al levert dat wel een beetje resultaat op.

In het mannenresort is Arda ondertussen niet meer weg te slaan bij Eline.

Dat ontlokt ons Cheyenne alweer een rake observatie.

Als Arda Eline even alleen laat, waagt Zach z’n kans bij de Nederlandse verleidster. En dat is dik tegen de zin van Arda, zo blijkt.

En da’s dan weer dik tegen de zin van Eline.

Enfin, niet echt. Want de twee brengen vervolgens de hele avond samen door. Arda legt het nog even uit.

Het lijkt er sterk op dat Arda zijn Elke al vergeten is. Arme Elke, denken wij dan...

En dan doet Arda weer waar hij goed in is: de foemp uithangen!

Voor de mensen die te hard met hun ogen aan het rollen waren: Arda herhaalt zijn eerdere statement nog eens, maar dan nu in het zwembad.

En ook Eline legt nog eens uit waar ze het over hadden.

Voor Arda breekt een klein momentje van zelfreflectie aan.

Niet te lang natuurlijk. Want vervolgens kruipt hij weer in bed met Eline. Moesten we Carole Baskin zijn, dan hadden we Arda nu al door de vleesmolen gedraaid. Maar dat geheel terzijde.

In het andere resort heeft Elke het gezellig met haar temptation, havenarbeider Matthieu.

Dat is niet naar de zin van Angela.

Ze is vooral bezorgd om Elke, zo blijkt.

En dan blijkt dat Angela het spelletje van de verleiders goed geanalyseerd heeft. Je bent een doctoraatsstudente of je bent het niet.

Hoewel Elke zich een beetje losser gedroeg dan de vorige dagen, is dat niets in vergelijking met Zach. Hij speelt een wel heel gevaarlijk spelletje met verleidster Romee. Zo vertelt Zach haar over z’n seksleven met Simone. Dat is blijkbaar oké. Daarnaast komen we ook te weten hoe vaak ze per week seks hebben. Again: heel fijn voor Simone dat je dat meedeelt, Zach. NOT.

De analyse van Romee is vervolgens nog kwetsender. Als wij Simone waren, dan werden we nu boos.

Romee snapt niet dat Simone maar een keertje per week seks heeft met Zach.

Maar dus écht niet.

Al trekt ze er wel haar conclusies uit. Nadat Arda overstag ging, is Zach de volgende.

En daar heeft Christian ook een mening over, bro!

Wanneer Zach vervolgens zegt dat hij wil gaan slapen, heeft Romee een ander plannetje.

Zach beseft dat het misschien niet zo slim was om zo losjes om te gaan met Romee.

Al geeft Romee niet zo snel op.

Karim heeft daar zo z’n eigen mening over. Hij vindt Zach een jongetje en wil Simone dan ook aanraden om hem te dumpen.

Dat lijkt ons terecht. Zeker wanneer Zach z’n gedrag probeert te rechtvaardigen.

Al is dat nog steeds minder erg dan Arda en Eline.

Van het een...

... komt het ander!

En ja Arda, dat denken wij ook.

Tot volgende week!