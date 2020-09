Overspel in ‘Temptation Island USA’: David gaat de mist in met maar liefst twee verleidsters SDE

25 september 2020

14u07

Bron: VIJF 2 TV De spanning loopt hoog op in ‘Temptation Island USA’. Koppelhelft David kan zich niet langer bedwingen en maakt een misstap met maar liefst twee verleidsters.



“Je moet er gewoon volledig voor gaan en dat ga ik doen.” Verleidster Samantha weet wat ze wil, en dat is David. Ze gooit dan ook al haar charmes in de strijd om hem te verleiden, mét succes. “Ik kon mezelf niet langer bedwingen", geeft de man toe. Wanneer ook verleidster Payton erbij komt, is het feestje compleet.

