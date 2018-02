Overschaduwen frustratie en onvrede 'De Buurtpolitie'? "Ja, sommigen hebben het erg lastig" Wim Nijsten

27 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 7 TV Trouwe kijkers van ‘De Buurtpolitie’ is het allicht opgevallen: inspecteur Koen, gespeeld door Andy Peelman (34), komt de laatste tijd wel érg prominent aan bod in ‘De Buurtpolitie’. En binnenkort mag hij zelfs meedoen aan VTM’s ‘Boxing Stars’. Het immense succes van Andy knaagt bij zijn collega’s, schrijft Dag Allemaal deze week.

De kijkcijfers van ‘De Buurt­politie’ blijven hoge toppen scheren. Elke dag kijken tussen de 4 à 500.000 mensen naar de scripted reality-reeks op VTM. En de tweede film, ‘De Tunnel’, lokte in amper twee weken tijd al meer dan 100.000 mensen naar de bioscoop. De opnamen van seizoen 10 zijn al volop bezig en dat terwijl het negende nog maar enkele weken op VTM te zien is. De acteurs van ‘De Buurtpolitie’ zijn dan ook graag geziene gasten op feestjes en premières, waar ze met de glimlach poseren voor de aanwezige fotografen en handtekeningen uitdelen aan hun talrijke fans. 

Maar achter die brede glimlach gaat tegenwoordig heel wat onrust en frustratie schuil. Want het negende seizoen van ‘De Buurtpolitie’ is vooral een schot in de roos voor Andy Peelman, die inspecteur Koen speelt. "VTM heeft er bij productiehuis Zodiak (dat ‘De Buurtpolitie’ maakt, nvdr) op aangedrongen het aandeel van Koen te vergroten en hem in élke aflevering aan bod te laten komen", weet een acteur die anoniem wil blijven. De rest van de cast betreurt die nieuwe aanpak. Niet omdat zij Andy het succes niet gunnen, wel omdat zij nu minder werk hebben. Sommigen komen nog maar in één aflevering per week voor, en dat wringt bij hen. "Bepaalde collega’s lopen inderdaad rond met frustraties", zegt de anonieme ‘Buurtpolitie’-acteur. "Ach, het zijn altijd dezelfden die ­komen klagen. Sommigen zijn nooit content, en wanneer een collega dan ook nog eens een meer prominente rol krijgt, wekt dat jaloezie op. Maar dat heeft geen zin, want voorlopig zie ik niemand de plaats van Andy innemen."

