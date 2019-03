Overlevenden van de genocide keren 'Terug naar Rwanda' KD

26 maart 2019

Op 6 april is het precies 25 jaar geleden dat het vliegtuig van de Rwandese president Habyarimana werd neergeschoten en de genocide in Rwanda begon. In 100 dagen tijd werden er naar schatting 800.000 Tutsi's en Hutu's vermoord. De Canvas-documentaire 'Terug naar Rwanda' vertelt vanaf vanavond het drama van die genocide aan de hand van vijf persoonlijke verhalen.

In de eerste aflevering leren we Régine Bategure kennen. Zij wist in 1994 nipt aan de dood te ontsnappen, en bouwde nadien een nieuw leven op in België. Haar oudste dochter Katia noemde ze naar haar geliefde nicht, die voor haar ogen stierf. Ze keert samen met haar terug naar Rwanda om de moordenaars van haar familie te confronteren met hun daden.

'Terug naar Rwanda’ om 21.20 uur op Canvas