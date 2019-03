Overleven Sidney en Demi ‘Temptation Island’? Koppel samen gespot KD

08u30 0 TV Verleider Gaetan liet eerder deze week weten dat hij en Demi nog steeds contact hebben, maar hij is niet de enige die met de Nederlandse meid afspreekt. Ook Sidney, die als koppel met Demi naar ‘Temptation Island’ trok, is nog steeds in het leven van zijn vriendin. De twee werden samen gespot door een alerte fan van het programma. Overleefde hun relatie dan toch het kampvuur?

Momenteel zijn er in ‘Temptation Island’ nog geen relaties gesneuveld. Het enige koppel waarbij er voorlopig wat wantrouwen te bespeuren valt, heeft de relatieproef mogelijks ook overleefd. Sidney en Demi (zijn vriendin, niet de verleidster met dezelfde naam, nvdr.) werden recent samen gespot door een alerte fan van het programma. Dat lijkt erop te wijzen dat de twee het nog steeds erg goed met elkaar kunnen vinden, al kunnen ze natuurlijk ook gewoon als ex-koppel afspreken om wat dingen te regelen.

Verleider Gaetan, met wie Demi in Thailand optrekt, liet onlangs weten dat hij nog dagelijks contact heeft met de Nederlandse. “We appen elke dag, FaceTimen ook. Over bepaalde gebeurtenissen, scènes en dingen die we zien op tv.” Meer details wou de verleider over het contact niet kwijt.