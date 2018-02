Overleeft Daenerys het wel? Nieuwe spoilers van GoT tonen verdachte verhaallijn TK

09 februari 2018

13u51

Bron: Inquisitr 2 TV Dat er in het nieuwe seizoen van Game of Thrones heel wat doden zullen vallen, zal geen verrassing zijn. Elke episode sneuvelen er wel een hoop figuranten en regelmatig gaat er ook een hoofdpersonage de pijp uit. Fans vrezen nu echter dat ook Daenerys Targaryen de laatste reeks niet zal overleven, en wel hierom.

Wie echt helemaal niets wil weten over het nieuwe en laatste seizoen van de razend populaire HBO-reeks, die volgend jaar uitkomt, stopt hier beter met lezen. Heel wat fans proberen immers met alle macht hints te verzamelen en zo een stukje van de sluier op te lichten. Dat doen ze onder meer door in de buurt van de set te kamperen, zoals in Noord-Ierland.

Maar ook in Dubrovnik, de stad die in de serie fungeert als King's Landing, werden er al scènes opgenomen. En daar konden enkele nieuwsgierige mensen een glimp opvangen van niemand minder dan Jon Snow en Cersei Lannister, die een of andere ontmoeting hadden.

Het zijn echter niet de twee aanwezigen die voor onrust zorgen, maar het personage dat duidelijk afwezig was: actrice Emilia Clarke, die drakenkoningin Daenerys vertolkt, was nergens te bespeuren. En dat terwijl ze aan het einde van seizoen 7 nog samen met Jon Snow de toekomst invoer. Fans vrezen dan ook dat het personage het einde van de reeks niet zal halen. Anderen fluisteren dat Jon Snow haar zal verraden door een alliantie met Cersei aan te gaan. Wie zal het zeggen? De acteurs alvast niet, want die hebben een strikte zwijgplicht. We vrezen dat het allemaal onduidelijk blijft tot de reeks in 2019 op het scherm komt.

