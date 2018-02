Overal duikt "Heb je mij gemist?" op, maar wat betekent het? TDS

27 februari 2018

16u25 0 TV “Heb je mij gemist?” - de kans is groot dat je de vraag de afgelopen dagen wel ergens hebt zien opduiken. Maar waarom? Volgens kenners heeft het alles te maken met het nieuwe seizoen van 'De Mol'.

Voor wie het toch zou ontgaan zijn: "Heb je mij gemist?" stond gisteren nog op het shirt van Jonas Geirnaert in het Vier-programma 'Control Pedro'. Daarnaast werd de vraag in grote letters op het strand van Oostende geschreven, en maken de woorden met de regelmaat van een klok hun opwachting in advertenties in de media.

Wie de vraag besluit te googelen, komt al snel uit op de website hebjemijgemist.be. Surfers krijgen er een zwarte aftelklok voorgeschoteld, die aftelt naar vrijdagmiddag 16 uur. Maar wat er dan staat te gebeuren, is nu nog een groot raadsel.

Wat wel kan helpen het vraagstuk op te lossen: Hebjemijgemist.be werd geregistreerd door SBS, het bedrijf achter VIER. Volgens kenners wijst alles naar 'De Mol', het programma dat tv-kijkend Vlaanderen dit voorjaar moest - jawel - missen. Mogelijk wordt vrijdag dus de startdatum van de reeks bekendgemaakt.

Vlaamse Mol laat van zich horen: "Heb je mij gemist?" #demol #widm #moltalk - https://t.co/N7JWQFNxdD pic.twitter.com/QBUKRc1Ft7 WIDM - Tunnelvisie(@ DeTunnelvisie) link

Een giant piñata in de post gekregen. Met enkel de boodschap “heb je mij gemist”🤔🤓 #hebjemijgemist pic.twitter.com/iO9suhLioA Maria-Laura De Loore(@ marialauraDL) link

“Heb je mij gemist” en of! Blij datk weer ‘home’ ben #missieredding #kvmcha pic.twitter.com/kQmLHETMbH Mirco Moreels(@ myrcosoftje13) link