Over en uit voor Jolien en Lenny in ‘Blind Getrouwd’: "Ja, ik heb gehoord dat hij al een ander meisje kuste"

26 maart 2019

00u00 0 TV Het 'Blind getrouwd'-avontuur zit erop voor Jolien Baeten (29) en Lenny Janssens (37): zij beslisten gisteren om uit elkaar te gaan. Hoewel de twee van in het begin beste maatjes waren, werden ze nooit meer dan dat. "Ik heb mezelf niets te verwijten", besluit Jolien.

Gisteravond zagen we in het VTM-programma hoe vooral Jolien afzag van hun breuk. "Als je ooit gevoeld hebt wat het is om iemand écht graag te zien, en je hebt dat al zo lang niet meer meegemaakt... Da's heel jammer natuurlijk", aldus Jolien, die doorgaans niet snel verliefd wordt. "Bij vorige relaties duurde dat altijd maanden. Maar bij Lenny heb ik me bewust van bij het begin helemaal opengesteld, om mezelf niets te kunnen verwijten op dat vlak. Alleen praat ik heel graag, hé. Over mijn emoties, en over wat hij allemaal voelt. Ik ben heel communicatief, terwijl Lenny veel geslotener is."

Dat zij het misschien nét iets meer wilde dan hij, vindt ze te kort door de bocht. "Ik heb het experiment inderdaad alle kansen gegeven. Alleen miste ik al vrij snel diepgang bij ons. Ook van mijn kant is er van verliefdheid nooit sprake geweest. Je mag liefde niet verwarren met enthousiasme, hé. Op een zeker moment wil je méér dan iemand om samen mee te lachen. En dat kwam maar niet."

Kussen in Sportpaleis

