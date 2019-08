Over drie weken begint het nieuwe seizoen van ‘Familie’: dit mag je verwachten Redactie

02 augustus 2019

06u00

Bron: TV Familie 2 TV De zinderende seizoensfinale van ‘Familie’. Elke kijker herinnert zich nog haarscherp wat er allemaal is gebeurd. Want het was enorm spannend. ‘Familie’-fans zitten nu met heel wat vragen. De antwoorden krijgen we pas vanaf 26 augustus, wanneer de VTM-soap opnieuw van start gaat. Maar als je goed op allerhande details hebt gelet, zou je sommige verhaallijnen al kunnen voorspellen. TV Familie doet het voor jou. Lees hier wat je na de zomer (misschien) in ‘Familie’ mag verwachten.

Een bruiloft

Zullen er bruiloftsklokken luiden bij de Van den Bossches? Het zit er dik in. Want er is plots een huwelijksaanzoek uit de lucht gevallen. Tijdens een romantische strandwandeling in Frankrijk zei Veronique (Sandrine André) tegen Lars (Kürt Rogiers) dat ze werk gaat maken van haar echtscheiding van Mathias (Beter Bulckaen), en ze vroeg: “Wil jij dan mijn man zijn?” Waarop Lars zo blij als een kind begon te springen.

Veronique heeft Lars voordien twee keer laten staan. Eén keer om met Mathias te trouwen, een tweede keer toen ze zijn huwelijksaanzoek begin dit jaar afwees. Ze kwam toen net uit de gevangenis waar ze had vastgezeten voor de moordpoging op Amélie (Erika Van Tielen). Iets wat Veroniques moeder Marie-Rose (Martine Jonckheere) uiteindelijk op haar geweten bleek te hebben. Hoe dan ook: de liefde tussen Veronique en Lars is sterker dan ooit. Zeker nu ze allebei aan de dood zijn ontsnapt. Want gestoorde Marie (Lien Van de Kelder) had hen net zo goed kunnen vermoorden. Hoog tijd voor Veronique om voor eens en altijd haar liefde voor Lars te laten zegevieren. Wedden dat ze dit najaar (nog eens) de bruid zal zijn?

Een verhuis

Amélie (Erika Van Tielen) heeft zich al enkele keren laten ontvallen dat ze het tijd vindt om te verhuizen, weg bij haar broer Lars. Vreemd, want ze is single en woont dankzij Lars gratis en voor niks in een chique loft waar plaats genoeg is. Niemand zit haar achter de veren. En toch lijkt ze van plan om haar boeltje te pakken. Nu Lars en Veronique trouwplannen hebben zal Amélie wellicht nog meer geneigd zijn om te verhuizen. Zo hebben de twee tortelduiven hun liefdesnest voor hen alleen. Ja, het ziet er echt wel naar uit dat Amélie bij Lars weg zal gaan. Misschien kan ze terecht bij Stefanie (Jasmijn Van Hoof), Hanne (Margot Hallemans) en Quinten (Maxime De Winne)?

Afscheid

Het wordt bij ‘Familie’ een beetje een leegloop. Jelle (Felix Jamaels) is enkele dagen voor de seizoenfinale al met zijn vader Bart (Chris Van Tongelen) naar Dubai vertrokken. Felix kan z’n rol niet combineren met de universitaire studies die hij binnenkort aanvat. Ook Marie (Lien Van de Kelder) zien we niet terug. Het zou maar erg zijn, nietwaar? We hebben haar - in een knappe shot - van die klif naar beneden zien storten. Zo’n val overleeft niemand. Marie is zo dood als een pier, daar mogen we echt wel van uitgaan. Einde verhaal voor haar.

Hetzelfde geldt voor Emma (Bab Buelens). De actrice gaf al een afscheidsinterview waarin ze vertelde dat ze het jammer vond dat haar personage uit de reeks werd geschreven. Emma zal in Afrika dus voor Lucas kiezen en zal met de meisjes Mila en Milou uit ‘Familie’ verdwijnen.

Het meest verrassende afscheid zal ongetwijfeld dat van Gloria (Patsy Van der Meeren) zijn. Samen met Peter (Gunther Levi) beleeft ze nu romantische tijden. Maar alerte ‘Familie’-fans weten dat deze prille liefde niet lang zal duren. Want Patsy heeft bij haar debuut in de VTM-soap letterlijk gezegd: ‘Mijn rol is jammer genoeg slechts tijdelijk. Eind november verdwijnt Gloria uit het verhaal.’ Wil dit zeggen dat de liefde tussen Gloria en Peter dan sowieso bijna voorbij is? Nee, want Patsy voegde eraan toe: ‘In een soap is niks zeker. Ik zou het wel fijn vinden als mijn rol alsnog wordt verlengd...’

En hoelang zullen we Elias (Ian Thomas) nog zien? Hij werd in de seizoensfinale ontmaskerd als de pyromaan. Elias wil Stefanie op een gruwelijke manier uit de weg ruimen. Sterft ze? Hoogstwaarschijnlijk niet. Het enige wat we zeker weten, is dat Elias verdwijnt. Ian Thomas heeft namelijk al verteld dat dit een tijdelijke rol is. En wat Stefanie betreft: als ze in leven blijft, kan er misschien iets moois bloeien tussen haar en Guido. Twee mooie mensen die troost en affectie kunnen gebruiken.

Terugkeer

Na de zomer krijgen we Jonas (David Cantens) opnieuw te zien. Dat verklapte deze talentvolle acteur via z’n social media. Jonas is de broer van Robyn (Jits Van Belle) en hij is (opnieuw) achter de tralies beland. Voor een mislukte gewapende overval deze keer. De reden hiervoor: David Cantens had toegezegd voor een rol in ‘De Luizenmoeder’. Die opnamen zijn nu voorbij, zodat hij zich weer meer kan vrijmaken om zich als Jonas - samen met zijn vriend Benny (Roel Vanderstukken) - in nesten te werken. Zijn celstraf zit er dus op. Misschien komt hij vrij dankzij ‘goed gedrag’. Want een gewapende overval, daarvoor moet je normaal gezien toch een hele periode brommen. Zéker Jonas, die voordien al eens in de gevangenis heeft gezeten.

Wie uiteraard ook terugkeert na de zomer: baby Kasper. Zijn mama Marie is dood. Maar Cédric (Yanni Bourguignon) vraagt niets liever dan z’n zoontje eindelijk in z’n armen te kunnen nemen en voor het kind te zorgen. En sinds alle miserie met Marie die met Kasper op de vlucht was geslagen, zal Veronique haar kleinkind allicht niet gauw meer uit het oog verliezen. Ja, kleine Kasper wordt de lieveling van alle Van den Bossches.

Een masterplan

De aandelenkwestie van VDB Fashion en Dress & Play moet definitief worden beslecht. De Van den Bossches staan op het punt om hun familiebedrijf op te geven. Of beter: om het bedrijf te verliezen aan Brigitte (Janine Bischops) en haar zoon Lars. Misschien bundelen Peter (Gunther Levi), Veronique en de rest van de familie hun krachten wel om een heel nieuwe firma op te richten. Dat was toch het masterplan van Veronique. Maar: nu ze met Lars gaat trouwen, krijgt ze VDB Fashion én Dress & Play misschien helemaal terug in handen. Oei, dat zou bij Brigitte dan sowieso het slechtste naar boven halen...

Drie ontknopingen

Wanneer ‘Familie’ op 26 augustus opnieuw uit de startblokken schiet, moeten eerst en vooral enkele verhaallijnen worden afgerond, die eind juni tot een adembenemende climax hebben geleid.

Ten eerste: Wat zal er nu met Mathias gebeuren? Hij heeft zijn lief Marie die klif af geduwd. Vliegt hij de cel in? Of kan hij rekenen op het stilzwijgen van Lars en Veronique? Mathias redde tenslotte hun leven toen hij Marie haar pistool afpakte. Lars en Veronique zijn Marie bovendien liever kwijt dan rijk. Het zou best kunnen dat ze Mathias vrijuit laten gaan.

Daarnaast is er natuurlijk de pyromaan. Toen Elias in de mot kreeg dat Stefanie hem - blijkbaar niet zo stiekem - achtervolgde, sloeg hij haar neer en ketende hij haar vast. De charmante jongen met wie ze net de nacht had doorgebracht bleek ineens een stuk crapuul. Elias heeft Stefanie zelfs met benzine overgoten en staat klaar met een brandende aansteker. Een schijnbaar uitzichtloze situatie. Hoe dit afloopt? Het zou ons niet verbazen als brandweerman Laurens (Pieter Van Keymeulen) Stefanie op het nippertje redt.

Tot slot: de benefiet van Benny en Robyn (Jits Van Belle) voor het zieke jongetje Rik (Toots Vanderstukken) bijvoorbeeld. Dat was een succes, mét Willy Sommers op het podium. Maar pas op, de spreekwoordelijke aap kan nog altijd tot ieders verbazing uit de mouw komen piepen...