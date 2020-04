Oudste duo slaat aan het daten in ‘First Dates’ DBJ

30 april 2020

00u00 0 TV "Ik praat gaarne en heb gaarne contact met mensen." Het taalgebruik van 'First Dates'-kandidaat Wim (78) is misschien niet zo modern wanneer hij zich voorstelt, maar hij is dan ook de oudste deelnemer van het seizoen.

De kalende opa, met sneeuwwit nektapijtje, houdt van de natuur en sleutelen aan oldtimers. Aan de toog van barman Bram blijft hij liefst staan terwijl hij, nippend van zijn biertje, wacht op zijn date. Dat wordt de 74-jarige Anne-Marie, die zichzelf omschrijft als een extraverte dame die "er nog een beetje goed uitziet". Beiden woonden ze in een vorig leven nog in Congo, beiden verloren ze niet erg lang geleden hun trouwe levenspartner. "Het moest nadien niet meer voor mij", vertelt Wim aan tafel met tranen in de ogen. "Het is mijn kleindochter die me heeft overtuigd om te blijven vechten."

