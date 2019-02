Oudjes uit ‘De Wereld Rond met 80 jarigen’ ontroeren tv-kijkend Vlaanderen TDS

14 februari 2019

21u45

Bron: VTM 0 TV De senioren ruilden vanavond in ‘De Wereld Rond met 80 jarigen’ hun luchtige zomerkledij in voor dikke winteroutfits. Het gezelschap trok immers van het warme Mexico naar het koele IJsland. Bij één van de indrukwekkende geisers willen Adi (83) en Elise (84) graag een selfie nemen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. En er kwamen nog meer memorabele momenten aan bod, die de kijker hebben ontroerd. “Hoe schattig zijn die oudjes?”, klinkt het op Twitter.

‘De Wereld Rond met 80 jarigen’ hield deze aflevering halt in IJsland. Het temperatuurverschil van zo’n 25 graden vroeg vooral van zonneklopper Vital een grote aanpassing. “IJsland lijkt een beetje op België: veel zon heb ik niet gezien. Ik zie graag sneeuw, maar van achter een venster”, klonk het. Ook de rest van de groep leek de kou snel te vergeten. Op één van de vele IJslandse gletsjers werden de 80-jarigen terug naar hun kindertijd gekatapulteerd. Met een bang hartje of niet: allemaal gleden ze met een grote glimlach van de hoge afdalingen.

Tijdens een boottocht zagen de 80-jarigen voor het eerst in hun leven puffins – typisch IJslandse vogels – en leerden ze kabeljauwvissen. De indrukwekkende Strokkur-geiser zorgde voor onvergetelijke natuurtaferelen. Eens in het hotel werden de pas gesmede vriendschappen een tikkeltje op de proef gesteld. Want voor het eerst in jaren een kamer delen met iemand anders blijkt niet zo bevorderlijk voor de nachtrust. Laat staan dat het daar in IJsland ook nog eens 24/7 licht bleef.

Willy kreeg het echter wél heel wat warmer in IJsland. Als neef van motorcrosser Eric Geboers zit de passie voor snelheid hem in het bloed. Hij werd door Sieg verrast met een avontuurlijke uitstap naar de bekendste vulkaan van IJsland: de Eyjafjallajökull. Dat de reis speciaal voor Willy werd uitgekozen, was voor de 80-jarigen geen verrassing. Terwijl de rest van de groep de nationale sport van IJsland leerde kennen, mocht hij samen met Sieg op een sneeuwscooter over het witte landschap van de Eyjafjallajökull racen. Hij was duidelijk in zijn nopjes. En dat werd ook later nog eens duidelijk, toen Willy met Adi en René van de bubbels in de jacuzzi kon genieten.

Hart veroverd

Zoveel aandoenlijke momenten, het laat de Vlaming duidelijk niet onberoerd. Verschillende kijkers lieten na de uitzending dan ook weten dat ze diep ontroerd waren. “De oudjes die zo mijn hart veroveren”, klonk het op Twitter.

De wereld rond met 80-jarigen is zó mooi! #Vtm shannon.(@ shanhouthaeve) link

Iedere week janken als De Wereld Rond Met 80-jarigen@op tv is @VTM Maarten Verhagen(@ Maartnx) link

Hoe schattig zijn die oudjes? Dat was tenminste nog echte liefde toen. #vtm #dewereldrondmet80jarigen Lorie(@ loriebaumans) link

Die oudjes die zo hard mijn hart veroveren ❤#dewereldrondmet80jarigen Kimmeke Luyten 🐱🐶(@ Kimpy001) link

Ik werd echt zo emotioneel toen René begon te huilen 💕 #Dewereldrondmet80jarigen Amanda_Lombaerts(@ AmandaLombaerts) link

De wereld rond met 80-jarigen is zo een tof programma!!!! Fran Scheers(@ fran_scheers) link

De wereld rond Met 80 jarigen kijken. Top programma#siegdedoncker#olgaleyers#vtm@VTM Britt Van Gasse(@ brittvangasse1) link