Ouders van stapelverliefde Sophie uit ‘Down the Road’ moeten hun dochter intomen: “Sophie droomt al van kinderen met Jaimie ... Dat kan helaas niet”

“Sophie heeft een immokantoor gecontacteerd... Zo graag wil ze in de buurt van Jaimie gaan wonen.” Aan het woord zijn de ouders van Sophie (20) uit ‘Down The Road’, in Dag Allemaal. Zij weet met haar verliefdheid geen blijf, en dan moeten mama Nancy (51) en papa Eric (53) al eens een toekomstdroom doorprikken.