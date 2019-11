Ouders van Sebastiaan, die om het leven kwam op zomerkamp, hebben nog altijd een hechte band met de Scouts: “Het was hun schuld niet” MVO

18 november 2019

21u49 0 TV Een pakkende aflevering van ‘Mij Overkomt Het Niet’ op Eén, vanavond: de scouts van Izegem zijn op kamp aan het meer van Bütgenbach, wanneer plots de 15-jarige Sebastiaan verdwijnt. Terwijl de Cel Vermiste Personen op zoek gaat naar de jongen, beginnen zijn ouders aan een lange terugrit uit Spanje. Voor de leiding is het bang afwachten: vinden ze Sebastiaan terug, en hoe zullen zijn ouders reageren?

Het gevreesde resultaat van de zoekactie wordt werkelijkheid: Sebastiaan blijkt overleden. Hij kreeg een hartstilstand toen hij in het koude water van het meer sprong. Zijn ouders moesten terugkeren van een reis naar Spanje, en kregen bij aankomst pas het vreselijke nieuws te horen. Toch leggen ze geen schuld bij de Scouts. “Het is niet hun schuld, het was een ongeluk”, klinkt het. “Ook zij gaan dit voor altijd met zich meedragen, en dat wilden we niet verergeren. We hebben hen die dag zelf nog een knuffel gegeven.”

Bij grote hitte afkoeling zoeken in het koud water is niet zonder gevaar: Sebastiaan verdronk op kamp door hydrocutie. Volgens de hulpverleners een ongeluk dat iedereen kan overkomen, en dat was voor de scoutsleiding belangrijk om te horen. “We zijn allemaal jong geweest he”, zegt Alain Remue, diensthoofd van de Cel Vermiste Personen. “Ik herinner me mijn Scoutstijd. De bomen waar wij in klommen... Als je daaruit viel, brak je je nek. Tuurlijk mochten we dat niet, maar ja. Je kan zoveel regels meegeven als je wil. Je kan alleen ongelukken voorkomen als je nooit meer buitenkomt. En zelfs dan moet je hopen dat er geen vliegtuig op je huis valt.”

De ouders van Sebastiaan hebben nog altijd een heel hechte band met de scouts. Sinds het ongeluk bakt zijn mama ieder jaar wafels voor zijn vrienden.

“Ze gaan er heel sterk mee om, ik weet niet of ik het zou kunnen”, klinkt het bij de leiding. “Ik heb daar erg veel respect voor.”