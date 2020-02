Ouders van “‘Love Island’-slachtoffers” willen programma van scherm na dood Caroline: “Zij was de zoveelste” MVO

23 februari 2020

11u00

Bron: Metro UK 0 TV ‘Love Island’-presentatrice Caroline Flack stapte op 15 februari uit het leven. Zij was blijkbaar niet het enige gezicht van het programma dat die hartverscheurende beslissing maakte. Deborah Gradon verloor haar dochter, Sophie - die deelnam aan de show - in 2018 aan zelfdoding. “Heel dat circus moet van de buis gehaald worden”, meent ze nu.

“Caroline was de zoveelste die verscheurd werd door al die negatieve aandacht”, aldus Deborah. En inderdaad, op twee jaar tijd stapten er drie ‘Love Island’-gezichten uit het leven. Caroline, Sophie, en in maart 2019 ook deelnemer Mike Thalassitis. Hij was 26. Sophie werd 32.

Deborah snapt niet waarom een programma dat zoveel psychologisch leed bezorgt nog steeds wordt uitgezonden. “Hoeveel méér families moeten er nog vernietigd worden voor ze inzien dat dit niet kan?”, vraagt ze zich af.

Niet de eerste keer

Het zou niet de eerste keer zijn dat zender ITV een programma van de buis haalt. Vorig jaar in mei werd de The Jeremy Kyle Show afgeschaft om gelijkaardige redenen. Eén van de talkshow-gasten beroofde zichzelf van het leven nadat hij in het controversiële programma verscheen.

“Waarom kunnen ze dat ook niet met ‘Love Island’ doen? Telkens ik er reclame voor zie, draait mijn maag om. Dat moet ik meteen weer denken aan wat ons toen overkomen is. Ook toen ik het nieuws over Caroline hoorde werd ik spontaan misselijk. Het bracht me meteen terug naar de dag dat we het nieuws over Sophie kregen... Ik wéét dat de familie van Mike er net zo over denkt. Het is gewoon niet respectvol naar de nabestaanden toe.”

P TSS

Volgens haar was de zender ook niet bepaald meelevend. “Ze contacteerden ons niet na de dood van Sophie, die uit het leven stapte vanwege de negatieve commentaar na het programma. Ik ben ervan overtuigd dat ze er een post-traumatische-stressstoornis aan over heeft gehouden. Ze contacteerden de familie van Caroline ook niet. Nee, want haar hadden ze al helemaal voor de wolven gegooid. ITV bracht haar privéleven haarscherp in beeld.”

“Je kind verliezen is het pijnlijkste dat je ooit kan meemaken. En hoeveel ouders hebben hun kinderen nu al verloren door dit belachelijke circus? Laten we er alsjeblieft gewoon mee stoppen...”

Lage kijkcijfers

Blijkbaar denkt een deel van het kijkpubliek er ook zo over. De kijkcijfers van de show zijn namelijk gekelderd sinds de dood van Flack. Het programma trok volgens Britse media de maandagavond na Caroline’s overlijden slechts 1,93 miljoen kijkers. Een schril contrast met het kijkcijferrecord van meer dan 6 miljoen kijkers die afgelopen zomer nog keken.

Wet van Caroline

Omdat Deborah weinig hoop heeft voor de afschaffing van het populaire programma, wil ze op z'n minst bereiken dat ITV wettelijk verplicht wordt om de kandidaten en medewerkers gratis psychologische hulp te bieden, tijdens en na afloop van het programma. Daarvoor heeft ze online al een petitie opgestart, met de hashtag #CarolinesLaw, ofwel ‘de wet van Caroline’.

Ironisch is wel dat Caroline de show met hand en tand verdedigde toen ze nog leefde. Toen Mike Thalassitis vorig jaar stierf wilde ze niet dat zijn familie de schuld bij ‘Love Island’ zou leggen. “Het is gevaarlijk om meteen met het vingertje te wijzen. ‘Love Island’ was niet de ultieme oorzaak van de zelfdoding van Mike, of van Sophie. Als je vindt van wel, dan steek je de schuld niet gewoon op een programma, maar op ménsen en hun jobs. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen. Wanneer er iets vreselijks gebeurt, moeten we aanvaarden dat er meer dan één oorzaak is.”

Lees ook: Caroline Flack overwoog om schuldig te pleiten voor huiselijk geweld, zo blijkt uit laatste sms aan vriend

Lees ook: Familie Caroline Flack maakt laatste Instagrampost bekend: “Ik ben géén mishandelaar”