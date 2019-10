Ouders Marieke Vervoort: “Het is goed dat euthanasie bestaat” TDS KV

27 oktober 2019

06u01

Bron: VTM 24 TV Als eerbetoon aan de overleden Marieke Vervoort is er deze middag op VTM een speciale aflevering van ‘Telefacts’, met een unieke reportage over de fel bewonderde atlete. In de reportage vertellen haar ouders onder meer hoe ze van hun dochter duidelijke instructies kregen voor haar begrafenis.

‘Telefacts’ heeft Wielemie de voorbije jaren op verschillende belangrijke en doorslaggevende momenten in haar leven van dichtbij kunnen volgen. Dat leverde unieke gesprekken op met Marieke en beelden die nooit eerder zijn vrijgegeven.

Telefacts was er onder andere bij op het WK in Doha in 2015, waar Marieke in haar rolstoel drie keer goud veroverde en ook op de Memorial Van Damme in datzelfde jaar. Maar in de reportage ook heel intieme momenten van Wielemie met haar ouders, verzorgers en arts Wim Distelmans. Met hem sprak ze openlijk over haar wens om zelf uit het leven te stappen.

Wim Distelmans - professor in de palliatieve geneeskunde: “Ze is naar mij gestuurd door haar psycholoog, omdat ze zelfdodingsgedachten had. Door het feit dat we de euthanasiepapieren hebben opgesteld, kwam er een gemoedsrust over haar waardoor ze haar grenzen nog wel wat wilde verleggen.” Vervoort filmde ook zelf bij haar thuis. Beelden die nu soms shockeren omdat de pijn en het verdriet waar ze mee leefde, plots heel tastbaar en voelbaar worden.

Psychologische strijd

Marieke overleed dinsdag. Telefacts praatte na haar dood ook met haar ouders over de fysieke en psychologische strijd van hun dochter en haar wens om te sterven. Het is de tastbaarheid van die laatste wens, die ervoor zorgde dat Marieke het nog zo lang heeft volgehouden.

Het liefst van al had hun dochter haar eigen begrafenis nog meegemaakt, vertelt haar vader Jos. Niet alleen om te kijken wie er aanwezig is en hoe het verloopt, maar ook “dat we wel degelijk uitvoeren wat zij ons opgelegd heeft. Wij doen niet wat we willen. Ze heeft alles op papier staan en zo zal het gebeuren”, zegt hij.

Jos en zijn vrouw Odette waren bij hun dochter Marieke tijdens haar laatste momenten. “We zaten allebei bij haar op bed, hielden elkaar vast. Ik vind het goed dat euthanasie bestaat”, merkt Odette op.

‘Marieke Vervoort, voorbij de pijngrens’, 13u45 bij ‘Telefacts’ op VTM