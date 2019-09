Ouderdomsdeken Ann Pira nu al ongerust over ‘Dancing With The Stars’: “Waar ben ik in godsnaam aan begonnen...” Redactie

13 september 2019

06u00

Van jong geweld over geboren heupwiegers en stijve harken tot gevaarlijke outsiders. Tot die laatste categorie behoort 'Thuis'-actrice Ann Pira, met haar 54 de oudste van de bende. 'Ik weet het toch niet, hoor', zucht Ann. 'Dansen op hakken is zó pijnlijk.'

Naast het reeds bekende kwartet Jani Kazaltzis, Julie Vermeire, Christoff en Ianthe Tavernier zullen ook Viktor Verhulst, Kelly Pfaff, Michaël Pas, Evy Gruyaert en Ann Pira onder het waakzame oog van Gert Verhulst en Kat Kerkhofs het beste van zichzelf geven op de ongenadige dansvloer, in de hoop de opvolger te worden van James Cooke.

Houten Klaas

Vooraf favorieten aanduiden is niet evident. Jani zou je kunnen zeggen, vanwege nog jong, ongeremd, populair, best wel wat ervaring op een dansvloer én onder de deskundige leiding van de winnende coach van vorig jaar, Björk Gunnarsdottir. In de wandelgangen klinkt dan weer dat niemand zich met zoveel enthousiasme op de trainingen heeft gestort als Julie Vermeire. Kelly Pfaff heeft de ervaring mee. Zij deed ooit mee aan ‘Dancing On Ice’ en werd ook derde in de Nederlandse tv-show ‘Celebrity Pole Dancing’. Zelfverklaarde houten klaas Viktor Verhulst lijkt dan weer de minste troeven in huis te hebben. Maar dat dacht James Cooke vorig jaar ook, dus wie weet?

Om mee te lachen

Ook naar de prestaties van Ann Pira is het uitkijken. De senior van het gezelschap, want een jaartje ouder dan Michaël Pas. En dus start ze met enige reserves aan haar avontuur: ‘Al heb ik wel een verleden met dansen, hoor’, zegt ze. ‘Zo’n dertig jaar geleden was het zelfs een passie, ik was een verdienstelijke amateur in het klassieke ballet. Maar dit is zó anders. En m’n conditie stelt niet veel meer voor, heb ik gemerkt.’

Was het die oude passie die jou ook snel ‘ja’ deed zeggen op het voorstel om mee te doen?

’t Was een intrinsieke beslissing (vanuit zichzelf, nvdr). Ik had nooit gedacht dat ze mij nog zouden vragen voor zo’n programma. Uiteraard moest ik ook toestemming krijgen van de VRT om dit te doen, en dat was gelukkig geen enkel probleem.

En... je hebt je die beslissing nog niet beklaagd?

Niet echt. Al komt er wel een zekere faalangst bij kijken natuurlijk. Ik kan niet ontkennen dat ‘Waar ben ik in godsnaam aan begonnen?’ al een paar keer door mijn hoofd flitste. Maar de liefde voor de dans haalt het voorlopig van m’n twijfels. En ik amuseer me ook enorm goed met Sander, m’n danspartner, mijn Viking uit het hoge Noorden. (lacht) Ik word heel happy van m’n tijd bij hem.

Heb je nog niet te veel last van kleine kwaaltjes, door de intensieve trainingen?

Weet je wat me nog het zwaarst valt? Op hoge hakken dansen. Dat had ik nog nooit gedaan. En dat voel ik nu, ja, ’t is héél pijnlijk. Maar anderzijds denk ik tussen twee trainingen geregeld: ‘Waarom ben ik hier zoveel jaren geleden mee gestopt?’ Misschien pik ik het dansen wel weer op, ongeacht het resultaat van de wedstrijd.

Hoe schat je jouw kansen eigenlijk in?

Moeilijk te zeggen. Ik heb de anderen nog niet zien dansen, maar met wat ik hoor, durf ik te veronderstellen dat er geen grote niveauverschillen zullen zijn. Nu, ik heb vernomen dat veel afhangt van het aantal stemmen dat je krijgt van de kijkers.

Dan zit je wel goed, met het ‘Thuis’-leger dat jou ongetwijfeld gaat steunen.

Hmm, ik denk dat zij pas in actie zullen komen als ik ver geraak. Maar goed, ik heb voor de zekerheid al een Instagrampagina gemaakt. Voor het eerst zit ik op de sociale media, hopelijk krijg ik niet te veel kritiek via die weg. Maar ik ben er veel te laat mee begonnen, vrees ik. Mijn aantal volgers verdwijnt in het niets in vergelijking met dat van m’n concurrenten.

Hoeveel zijn het er?

Iets meer dan tweehonderd. Om mee te lachen eigenlijk. Maar bij dezen: @teamnancydg op Instagram, allen daarheen. En voor alle duidelijkheid, ik wil alleen maar dat mensen op me stemmen omdat ik goed gedanst heb, hé. Ik zal er alleszins m’n uiterste best voor doen