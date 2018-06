Ouder koppel verrast juryleden 'America's Got Talent' met pittig staaltje 'dirty dancing' Sven Van Malderen

07 juni 2018

11u53

Bron: Yahoo 0 TV Heel veel potten zullen ze wel niet breken, maar entertainend was hun passage in 'America's Got Talent' zeker wel: Celina (64) en Filiberto (70) trakteerden de jury op een onvervalst staaltje 'dirty dancing'.

De act begon nog voorzichtig met een kusje op de mond, maar op de tonen van 'Talk Dirty To Me' gingen al snel alle remmen los. De dubbelzinnige bewegingen logen er niet om, en dan moest het twerken nog beginnen...

Mel B wist alvast niet waar kruipen en drukte voortijdig af. "Sommige dingen zouden beter binnenskamers gehouden worden", luidde haar commentaar.

De andere juryleden reageerden wél enthousiast, het publiek ging zelfs totaal uit de bol. "Ik hoop oprecht dat ik op latere leeftijd ook iemand vind waarmee ik dat kan doen", aldus Heidi Klum. Ja, zelfs Simon Cowell kon het spektakel wel smaken. "Ik word graag verrast en dat hebben jullie zeker gedaan."

"Er was heel veel emotie mee gemoeid", reageerde Celina achteraf. Na zestien jaar huwelijk spatte de affectie alleszins nog van het scherm. "Maar dat is niet enkel het resultaat van wat in de slaapkamer gebeurt. Je moet elkaar áltijd liefhebben", voegde Filiberto toe.

Een inspirerende boodschap die het grote publiek wel kon smaken. "Nieuwsflash voor de jongere generatie: oudere mensen houden zeker nog van seks", luidt het dan ook in de commentaren.