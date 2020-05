Oude macho vs. feministische kampioene en jacht op muzikale seriemoordenaar: tv-tips om corona even te vergeten Jules Hanot

16 mei 2020

12u00 0 TV Ook tv-beest Jules Hanot kijkt dezer dagen nog meer televisie dan anders, en raadt u aan hetzelfde te doen. In zijn dagelijkse selectie van de verborgen parels biedt hij u onder meer ‘Battle of the Sexes’, het verhaal van de Amerikaanse toptennisser Bobby Riggs met onder meer de US Open en Wimbledon op zijn palmares die het op moest nemen tegen Billie Jean King. Of ‘Murders’, waar de jonge Kate Jameson droomt van een carrière bij moordzaken om in de voetsporen te treden van haar overleden vader die als politieman in Vancouver tijdens de job neergeschoten werd.

Eurovision: Europe Shine a Light : l iedjeskermis in coronatijden

Sinds 1956 was het Eurovisiesongfestival een vaste afspraak. Tot het virus een streep trok door de 65ste editie van de liedjeskermis en we het moeten stellen met een alternatieve versie. Daarin brengen de 41 artiesten, waaronder Hooverphonic (foto), een korte versie van hun nummer zonder zich om 'ze points' te bekommeren. Samen zingen ze het iconische 'Love Shine a Light' waarmee Katrina and the Waves in 1997 won. Verder zorgen enkele bekende ex-festivalgangers voor vocale verrassingen. Zo zingt Gala Atari nog eens 'Hallelujah', brengt Ilse De Lange 'Ein bisschen Frieden' en maakt drievoudig laureaat Johnny Logan zijn opwachting. De twee uur durende live-show wordt vanuit Hilversum aan elkaar gepraat door Edsilia Rombley, Chantal Janzen en Jan Smit. Peter Van de Veire zorgt voor het Vlaamse commentaar en in 'Eurovision Come Together' op BBC1 nodigt Graham Norton vanaf 19u25 kijkers uit om te stemmen voor hun favoriete eurosongnummer aller tijden.

Zaterdag, vanaf 19u25 Eén,

NPO1, BBC1

Reizen Waes blijft thuis : g lobetrotter haalt de wereld naar zijn kot



Sinds alle grenzen potdicht zitten, dreigt ook voor globetrotters technische werkloosheid. Niet voor Tom Waes evenwel, die ondanks het corona-veto tegen een vijfde 'Reizen Waes'-seizoen creatief aan de slag blijft. Onder het motto 'Als ik niet naar de wereld kan, dan haal ik die wereld wel naar mijn kot' contacteerde Vlaanderens populairste avonturier online boeiende en/of kleurrijke figuren die hij tijdens zijn omzwervingen leerde kennen. Goed voor deze uit nood geboren 'special' waarin hij gezellig bijpraat met onder anderen de Chinese Wendy, gids Francisco uit Spitsbergen en de prettig gestoorde 'doomsdayprepper' uit de VS, maar ook bezorgd informeert naar de impact van de pandemie op hun leven en thuisland.

Zondag, 19u45 Eén

Flikken Maastricht (12) : W olfs en Eva pikken de draad weer op

Een jaar na de gruwelijke moord op zijn dochter Fleur probeert Floris Wolfs zijn leven opnieuw op de rails te krijgen. Dat doet hij in Amsterdam, waar hij met zijn nieuwe partner geboefte inrekent maar vooral wraak wil nemen op aartsvijand Jens Bols. Eva Van Dongen daarentegen is in het vertrouwde Maastricht gebleven. Al betekent deze geografische verwijdering allerminst het einde van dit onberekenbare speurderspaar. Bij een confrontatie tussen Amsterdamse en Maastrichtse drugscriminelen lopen ze elkaar opnieuw tegen het lijf en besluiten ze de krachten te bundelen in hun zoektocht naar de corrupte ex-officier van Justitie. Twaalfde jaargang van de razend populaire Nederlandse politiereeks waarvan 'as we speak' het ...vijftiende seizoen wordt ingeblikt.

Zondag, 19u45 Eén

Noughts and Crosses : w at als Europa een Afrikaanse kolonie was?

Zonder aanwijsbare reden wordt een jongeman hard aangepakt door de politie. Het zou het zoveelste betreurenswaardige racistische 'fait divers' kunnen zijn. Ware het niet dat het zich afspeelt in een fictief universum waarin Europa een Afrikaanse kolonie is, waar de donkere 'Cross'-bovenklasse de witte 'Noughts'-onderklasse genadeloos onderdrukt. Treed binnen in een wereld vol vooroordelen, wantrouwen en discriminatie waar gemengde relaties streng worden gestraft. Dat is brute pech voor de zwarte Stephy en de blanke Calum. Zij de dochter van de machtige zwarte minister van Binnenlandse Zaken, hij de zoon van de blanke huishoudster. Zodra de vonk tussen beiden overspringt, dreigt hun ontluikende liefde zware gevolgen te hebben voor henzelf, familie, vrienden en een op de rand van de opstand balancerende samenleving. Hoe dat afloopt, ontdekt u in deze variant op het aloude Romeo en Julia-thema, gebaseerd op de populaire boeken van Marjorie Blackman. Goed voor een verrassende fictiereeks met onder anderen Jack Rowan ('Peaky Blinders'), Helen Baxendale (Emily uit 'Friends') en de als acteur debuterende bekende Britse rapper Stormzy.

Zondag, 21u BBC First

The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley : 'Rise and fall' van de 'vrouwelijke Steve Jobs'

Toen ze in 2003 de universiteit verliet, verklaarde de 19-jarige Elizabeth Holmes dat ze de jongste miljardair ooit zou worden. En dat leek nog te lukken ook. Met haar bedrijf Theranos ontwikkelde ze een apparaatje dat via één druppel bloed talloze ziektes kon detecteren en voor een 'medische revolutie' zou zorgen. Holmes werd de vrouwelijke Steve Jobs genoemd, was de rijzende ster in Silicon Valley en haalde massa's dollars op bij beroemde investeerders als Henry Kissinger, Betsy DeVos en Bill Clinton. In 2015 was Theranos zo'n slordige 10 miljard dollar waard. Tot bleek dat Elizabeth haar hele 'succesverhaal' bij elkaar had gelogen en Theranos als een kaartenhuisje in elkaar stuikte. Hoe de immer in het zwart geklede Holmes erin slaagde jarenlang de boel te belazeren wordt haarfijn uitgelegd in deze voortreffelijke HBO-documentaire over de 'rise and fall' van een 'wonderkind' dat als gewiekste oplichtster werd ontmaskerd.

Zondag, 21u55 Canvas

Murders : j acht op een muzikale seriemoordenaar

De jonge Kate Jameson droomt van een carrière bij moordzaken om in de voetsporen te treden van haar overleden vader die als politieman in Vancouver tijdens de job neergeschoten werd. De ambitieuze nieuwkomer neemt echter een valse start als op haar eerste werkdag een collega wordt doodgeschoten met haar onbeheerd achtergelaten dienstwapen. Maar Kate is vastbesloten. Ze trotseert zowel de verwijtende blikken als een knagend schuldgevoel en haalt alles uit de kast om samen met partner Mike Huntley een mysterieuze seriemoordenaar te klissen die muziek als stimulans gebruikt bij zijn gruwelijke bezigheden. Gloednieuwe Canadese misdaadreeks afgekruid met veel spectaculaire actie en - vooral - met de ravissante Jessica Lucas.

Zaterdag 21u50 FOX

Battle of the Sexes : o ude macho tegen feministische kampioene



In 1939 was Bobby Riggs een toptennisser met onder meer de US Open en Wimbledon op zijn palmares. Maar de kleine Amerikaan was bovenal een 'male chauvinist pig' van het zuiverste water die vrouwentennis 'minderwaardig' vond en luid toeterde dat hij moeiteloos elke tennisdame kon verslaan. Die seksistische uitspraken werkten de 'feministische' Billie Jean King zo op de zenuwen dat ze besloot de uitdaging aan te gaan. Op 20 september 1973 troffen de 29-jarige King en de 55-jarige gokverslaafde macho elkaar in een volgepakte Astrodome in Houston voor een 'winner takes all'-partij met een inzet van 100.000 dollar. De door 50 miljoen tv-kijkers live gevolgde 'Battle of the Sexes ' leverde behalve een brokje tennisgeschiedenis ook deze uiterst genietbare sportkomedie op waarin Emma Stone en Steve Carell de pannen van het dak spelen.

Zaterdag, 0u25 VTM