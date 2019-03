Oude bekenden duiken op en alle monden vallen open: dit was het beste van ‘The Voice’ TDS

01 maart 2019

22u30

Bron: VTM 0 TV De aanhouder wint - dat was het motto van de vierde Blind Auditions van ‘The Voice van Vlaanderen’, dat vorige week overigens voor de derde keer op rij vlotjes over het miljoen kijkers ging. Dat de schuif met straffe talenten nog lang niet leeg is, werd ook tijdens deze aflevering weer duidelijk. Dit was het het beste uit ‘The Voice’.

Vanessa (38) schopte het al tot de liveshows van ‘The Voice Belgique’ en is vastberaden om het minstens even goed te doen in het noorden van het land. In het eerste seizoen van ‘The Voice van Vlaanderen’ boekte ze geen succes, maar lukte het deze keer met ‘Clown’ van Emeli Sandé wel?

Ook keukenverkoper Matthias (27) hoopte met ‘When You Love Someone’ van James TW op een herkansing na zijn deelname aan het eerste seizoen. Draaiden coaches Alex, Natalia, Bart of Koen om voor deze doorzetter?

Ook bij Vanessa’s dochter Seliena (16) kriebelde het intussen om deel te nemen. Ze beleefde het hele Voice-avontuur van haar moeder van op de eerste rij en kreeg zo de smaak zelf te pakken. Met ‘Heaven’ van Julia Michaels ging ze haar mama achterna.

Wilma (16) beleefde haar allereerste podiumervaring met ‘Jealous’ van Labrinth. Niet de hoge noten, maar de stress onder controle houden, bleek haar grootste uitdaging.

De 18-jarige Johanne vervoegde het gezelschap van piepjonge zangtalenten. Zij werden ingeschreven door haar vriendinnen van het internaat. Ze waagde haar kans met ‘Riptide’, in de versie van Taylor Swift.

Magarita (20) is een creatieve duizendpoot: naast muziekschool volgt ze ook schilderlessen. Voor haar auditie stak ze ‘Cry Me A River’ van Justin Timberlake in een artistiek jasje.

Piet (36) bracht een nummer van een ander popidool: ‘Versace On The Floor’ van Bruno Mars. Een verrassende songkeuze voor de zanger van een ambianceband, die voornamelijk Jon Bon Jovi, Nirvana en andere rockartiesten covert.

Zingen heeft Wim (51) altijd graag gedaan, maar durft het pas sinds zijn 50ste ook voor een publiek. Zijn deelname aan ‘The Voice’ gebeurde dan ook onder lichte dwang van zijn vrouw. Een podiumbeest schuilt er niet in hem, zegt hij zelf, “tenzij misschien een lieveheersbeest”. Zijn auditie doet hij op het ruige ‘Jealousy’ van Frankie Miller.

Ook voor Jazz-Lynne (39) is het nu of nooit voor ‘The Voice’. Muziek is veel meer dan alleen een hobby voor haar, want ze gebruikt het ook dagelijks bij de verzorging van haar patiënten met dementie. Ze deed wat eigenlijk not done is: een legende coveren, met ‘Purple Rain’ van Prince.

Vorig week durfde een kandidate ‘I’ve Only Begun To Fight’ van coach Natalia te brengen, mét succes. Vahe (19) ging deze week nog een stapje verder. Hij bediende zowel Natalia als Koen door voor ‘Ik Wil Je Terug’ te kiezen, het nummer van Natalia dat Clouseau bewerkte tijdens ‘Liefde voor Muziek’.

Bij carrossier Andy (41) “is er een plezante hoek af”, zeiden zijn vrienden. Hij is een geboren showbeest en heeft niet eens een podium nodig om dat te tonen. ‘Firestone’ van Kygo ft. Conrad Sewell moest hem een plekje in één van de teams opleveren.

Podiumervaring heeft Milou (21) nog niet, wel ‘altaarervaring’. Ze zingt al 5 jaar in een kerkband. Met ‘Remedy’ van Adele liet ze haar stem vrijdag ook aan een groter publiek horen.