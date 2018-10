Oude bekende zal terugkeren in het achtste seizoen van 'Game of Thrones' DBJ

01 oktober 2018

22u43 1 TV Ghost, de direwolf van Jon Snow, zal in het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones' een prominente rol spelen. Dat zegt Joe Bauer, verantwoordelijk voor de special effects, aan Huffington Post. In het zevende seizoen was de wolf niet te zien.

"Ghost heeft heel wat schermtijd in seizoen 8", liet Joe Bauer aan de Huffington Post weten. Het feit dat we hem niet te zien kregen had vooral te maken met de moeilijkheid van het filmen van scènes met direwolves. "De direwolves zijn moeilijk want je wil ze niet fout maken, dus filmen we altijd met echte wolven en daarna vergroten we ze, maar die echte wolven moeten natuurlijk wel meewerken". De rol van Ghost is prominent. "Ghost komt, hij is heel aanwezig en doet enkele coole dingen in seizoen 8", laat Bauer weten.

Eerder liet scenarist Bryan Cogman al weten dat de wolf eigenlijk ook een scène had in seizoen zeven. "Er was normaal een scène waarin Jon uit de crypte kwam en wanneer Ghost naar hem toe kwam. Jon aaide hem en zei: 'Draag zorg voor Sansa, let op haar voor me'." Deze scène vond dus plaats wanneer Jon vertrok naar het nog hogere noorden en de leiding over Winterfell doorgaf aan zijn zus. Volgens Cogman werd Ghost uiteindelijk toch geschrapt uit het seizoen omdat de scène te duur was.

De rol van de direwolves verschilt in de boeken en in de serie. In de boeken leven er nog vier van de zes, in de HBO-reeks amper twee, Ghost en Nymeria. Die laatste kregen we in het zevende seizoen van Game of Thrones wél te zien. De direwolf van Arya loopt nu met haar eigen roedel rond in de bossen rond Winterfell. In de tweede aflevering van seizoen 7 kwam Arya oog in oog te staan met haar - immens gegroeide - direwolf.