Oude bekende uit ‘The Voice’ doet mee aan nieuwe ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: "Ooit wil ik een eigen familiezaak" Jacob De Bruyne

20 februari 2020

00u00 0 TV Een opvallend gezicht bij de bekendmaking van de eerste koppels van 'Mijn keuken mijn restaurant'. De Limburgse schone Claudia Guarraci (30) schitterde al in 'The Voice', maar probeert nu samen met haar papa sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin te overtuigen.

Het lijkt al een eeuwigheid geleden dat Claudia Guarraci Alex Callier imponeerde in het eerste seizoen van 'The Voice'. Toen strandde de 22-jarige Genkse met Italiaanse roots in de battles. Nu, bijna tien jaar later, duikt ze weer op. Niet op een podium, maar in de keuken.

"Niet veel mensen weten dat ik kan koken", vertelt Claudia. "Maar door mijn Italiaanse roots heb ik het met de paplepel meegekregen. Met met mijn papa maak ik vooral Italiaanse gerechten. We verdelen de taken prima in de keuken. Soms neemt hij de leiding, soms ik. Al neem ik net iets vaker de desserts voor mijn rekening."

'Mijn keuken mijn restaurant' is gebaseerd op het Australische tv-format 'My Kitchen Rules'. Het programma is een soort kruising tussen 'Komen eten', 'Mijn pop-uprestaurant' en de 'De beste hobbykok van Vlaanderen'. In de kookwedstrijd worden tien duo's van hobbykoks opgedeeld in twee groepen van vijf duo's, waarvan de eerste vijf al werden voorgesteld. In een eerste fase bereiden ze thuis, voor hun medekandidaten en de sterrenchefs, een zelfgekozen driegangenmaaltijd. De acht sterkste duo's stoten vervolgens door naar een battleronde, waarna de vier nog overgebleven paren uiteindelijk een eigen restaurant openen. Aan het einde van de rit, op 28 mei, gaat het winnende duo naar huis met een geldprijs van 50.000 euro.

Nieuwe tattoo

"Ooit zou ik een familiezaak willen starten met mijn papa", blikt Claudia vooruit. Al ligt kiezen tussen muziek en koken nog moeilijk. "Ik doe ze beide even graag en ik kan niet zeggen waar ik het meest talent voor heb. Ik heb op dit moment een muzieksleutel op mijn arm getatoeëerd, na een overwinning zou het kunnen dat er nog een tattoo bijkomt, die verwijst naar het koken, dan. (lacht)" Of ze de strenge juryleden al heeft proberen te overtuigen met een muzikale noot? "Ik heb nog niet gezongen, nee", lacht Claudia. "Ik heb afgesproken dat ik het alleen ga doen als Sergio en Marcelo meezingen."

'Mijn keuken mijn restaurant', vanaf 3 maart op VTM, elke dinsdag en donderdag om 20.35 uur.