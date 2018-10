Otto-Jan Ham zoekt studenten voor nieuwe Canvas-quiz SD

01 oktober 2018

09u12 0 TV Welke universiteit of hogeschool bezit de beste brains? In welke studierichting zitten de strafste studenten? Op die vraag wil De Campus Cup een antwoord vinden. De Campus Cup is een nieuwe studentenquiz van Canvas en Woestijnvis. Examinator van dienst is Otto-Jan Ham (39).

Nu de vakantie erop zit, wordt het pas echt leuk voor de meer dan 200.000 studenten van de Vlaamse universiteiten en hogescholen: samen met het academiejaar begint namelijk ook de zoektocht naar kandidaten voor De Campus Cup.

Vanaf vandaag, maandag 1 oktober, bij de start van het jaar, kunnen gemengde teams van vier studenten uit dezelfde richting van één hogeschool of universiteit zich inschrijven via canvas.be. Zo maar, zonder numerus clausus. Na de provinciale preselecties later dit najaar (niet op tv) nemen de beste teams het aan het einde van het academiejaar in een reeks onderlinge confrontaties tegen elkaar op in de tv-aula van Otto-Jan Ham.

Er is maar één team uit één studierichting van één hogeschool of universiteit dat het ultieme tv-examen op Canvas kan winnen en zich een jaar lang de winnaar van De Campus Cup mag noemen.

Het academiejaar 2018-2019 wordt dus niet alleen spannend in de leslokalen en aula’s, maar ook op tv.

De Campus Cup is in 2019 zes weken lang te zien op Canvas.