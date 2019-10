Otto-Jan Ham zoekt kandidaten voor tweede editie van ‘De Campus Cup’ KDL

02 oktober 2019

11u17 0 TV Op 4 juli won de opleiding Rechten van UGent op overtuigende manier het eerste seizoen van ‘De Campus Cup’. Maar wie wordt de volgende winnaar? Presentator Otto-Jan Ham is volop op zoek naar nieuwe kandidaten.

In een spannende finale, waarin twee teams van de Gentse universiteit het tegen elkaar opnamen, haalden de rechtenstudenten het op 4 juli van de opleiding Politieke Wetenschappen. Sindsdien staat de Campus Cup te blinken in de bibliotheek van de Gentse faculteit Rechtsgeleerdheid.

Met de start van het nieuwe academiejaar begint een nieuwe strijd om de wisselbeker. Teams van alle Vlaamse universiteiten en hogescholen kunnen zich opnieuw inschrijven. Examinator van dienst Otto-Jan Ham kijkt alvast reikhalzend uit naar welke studenten hij volgend voorjaar in de studio mag ontvangen. “De eerste zit van ‘De Campus Cup’ is mij zo goed bevallen, dat ik niet kan wachten om aan de tweede te beginnen”, zegt hij.

Inschrijven

Teams die willen meedoen aan ‘De Canvas Cup’, kunnen zich inschrijven via canvas.be. De teams moeten gemengd zijn en bestaan uit vier studenten onder de 26 jaar die dezelfde opleiding volgen aan een Vlaamse hogeschool of universiteit. Na de inschrijving worden de teams uitgenodigd voor de provinciale ingangsexamens in november. De 34 ploegen die cum laude slagen voor dat ingangsexamen nemen het op het einde van het academiejaar tegen elkaar op in de tv-aula van Otto-Jan Ham.