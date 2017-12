Otto-Jan Ham wil stoppen met ‘De Ideale Wereld’ Redactie

08u20

Bron: Humo 1 VIER TV Otto-Jan Ham wil stoppen met het populaire, satirische nieuwsprogramma 'De Ideale Wereld', zo zegt hij in Humo. "Na vijf jaar is het tijd voor een wissel," klinkt het.

"Ik heb al laten verstaan dat ik niet van plan ben om `De ideale wereld' nog heel lang voor mijn rekening te nemen. Na vijf jaar is de tijd stilaan rijp voor een wissel. Volgens mij is zo'n programma ook gebaat met af en toe een andere presentator", zo zegt Otto-Jan Ham. Het voorbije jaar schroefde Canvas het aantal uitzendingen van het satirische actuamagazine terug van drie naar twee keer per week. "En dan zeggen dat we ooit víér keer per week te zien waren”, aldus Otto-Jan. "Nog een jaartje en we kunnen afronden." De eerste vijf seizoenen van ‘De Ideale Wereld' werden uitgezonden op VIER. Sinds 2016 is het programma te zien op Canvas.