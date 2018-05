Otto-Jan Ham ruilt ‘De Ideale Wereld’ voor ‘Het Brein’, en zijn vervanger staat al klaar MC en ADP

04 mei 2018

06u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Otto-Jan Ham (39) wordt het gezicht én proefkonijn van het nieuwe Canvas-­programma ‘Het Brein’, waarin hij z’n eigen ­hersenen probeert te optimaliseren. Daardoor stopt hij wel na vijf jaar als gastheer van ‘De Ideale Wereld’. Hij wordt opgevolgd door Jan Jaap van der Wal.

Het was min of meer een publiek geheim maar is nu bevestigd: Otto-Jan Ham stopt na vijf jaar met ‘De Ideale Wereld’. De ‘seizoensfinale’, die woensdagavond al werd getoond aan een ­select publiek in Kinepolis Antwerpen en ­gisteravond laat op Canvas was te zien, was meteen het afscheid van Ham als gastheer van het satirische actuamagazine.

"Ik wilde ­eigenlijk vooral stoppen om eens hardop te kunnen zeggen dat ‘De Ideale Wereld’ het ­allerbeste programma ter wereld is, zonder dat het arrogant klinkt. En dat kan alleen als je er zelf geen deel meer van uitmaakt. Ik kijk ook heel hard uit naar de nieuwe dingen die zich aanbieden", zo liet hij noteren. Otto-Jan zegt de Woestijnvisgebouwen niet vaarwel, want hij zal er aan een nieuw programma voor Canvas werken.

In ‘Het Brein’ maakt hij een reis door de fascinerende, grotendeels onontgonnen wereld van de breinverbetering. Geheel op eigen wijze zal hij proberen zijn eigen brein nog verder te optimaliseren door middel van verschillende technieken. De ‘Ham’-vraag is of je je hersenen wel kan veranderen? En is dat een goed idee?

Zo stapt Otto-Jan uit de satirische actuawereld waar hij de voorbije jaren haast permanent vertoefde. Bedoeling is immers dat ‘Het Brein’ een ernstig, wetenschappelijk onderbouwd programma wordt. "Het is de bedoeling dat de kijker straks aan het einde van elke aflevering van wel degelijk heel wat geleerd zal hebben — en nu en dan eens ­gelachen", klinkt het.

Voor ‘Het Brein’, ­voorzien voor 2019, bundelen Woestijnvis en de VRT-nieuwsdienst ­trouwens de krachten. Een primeur voor het productiehuis, dat in het verleden wél hof­leverancier was van de VRT, met slagschepen als ‘Man Bijt Hond’ en ‘De Pappenheimers’, maar na de start van VIER en VIJF die bevoorrechte plaats kwijt raakte.

Nog een Nederbelg

Otto-Jan wordt bij ‘De Ideale Wereld’ ­vervangen door Jan Jaap van der Wal (38) — een andere Nederbelg. De cabaretier was de voorbije maanden al één van de vaste sidekicks. Hij vestigde zich in 2015 in Antwerpen om daar de op Vlaanderen gerichte oneman­show ‘De Nieuwe Belg’ te schrijven. Met ­succes, want inmiddels toert hij door ­Vlaanderen met ‘Schoon’, een tweede ­theatershow, en woont hij nu ook deeltijds in Antwerpen. Naast zijn optredens in ‘De Ideale Wereld’ scoorde Jan Jaap uitstekend in ‘De Slimste Mens ter Wereld’ en had hij vaste rubrieken in onder meer ‘Café Corsari’ en‘Siska Staat Op’.

Hij komt dus noch onbeslagen, noch als nobele onbekende op de stoel van Otto-Jan te zitten. Maar tegelijkertijd is hij een nieuwkomer en geen vast lid van het ‘DIW’-panel, zoals Jelle De Beule en Sven De Leijer dat wel zijn. ‘De Ideale Wereld’, met nieuwe presentator’, zal ook in het najaar op dinsdag en donderdag te zien zijn op Canvas.