Otto-Jan Ham kroont vanavond winnaar van ‘De Campus Cup’: "Op café pak ik uit met de weetjes"

25 juni 2020

00u00 2 TV Presentator Otto-Jan Ham (41) stelt het onomwonden: het slotakkoord van 'De campus cup' wordt hét tv-moment van het jaar. Na 23 afleveringen van de Canvasquiz nemen de studenten Conservatorium van HOGENT het vanavond in de finale op tegen die van de opleiding Drama aan de Luca School of Arts. "Artistieke zielen zijn goede quizzers."

De voorbije zes weken ging Otto-Jan Ham op zoek naar de opvolgers van de rechtenstudenten van UGent. Hun vierkoppige delegatie won vorig jaar het eerste seizoen van de studentenquiz op Canvas. Vanavond weten we of de trofee dankzij het Conservatorium van HOGENT opnieuw naar de Arteveldestad gaat of dat de opleiding Drama van de Luca School of Arts (het vroegere Lemmensinstituut) de overwinning in haar Leuvense zak steekt. "Ik zal niet snel beweren dat de finale van 'De campus cup' hét televisiemoment van het jaar wordt, maar ik durf wel te zeggen dat dit echt hét televisiemoment van het jaar wordt", klinkt het bij Otto-Jan. "De twee overgebleven ploegen zijn - buiten hun gedeelde blinde vlek voor sport - ongelofelijk straf. Ik vind het trouwens niet zo verrassend dat twee artistieke richtingen het eindspel spelen. Goede quizzers zijn nu eenmaal mensen die nieuwsgierig zijn, veel onthouden en een breed interesseveld hebben."

Eens geen BV's

'De campus cup' kan - ondanks de coronacrisis - opnieuw een uitstekend tv-rapport voorleggen. De eerste zestien afleveringen waren dit jaar goed voor gemiddeld 318.569 kijkers. Dat zijn er zo'n 60.000 meer dan het eerste seizoen, dat vorig jaar werd uitgezonden. Daarmee behoort het alweer tot de best bekeken Canvas-programma's. "Uiteraard ben ik heel blij met die cijfers. Ik denk dat mensen het best wel verfrissend vinden om eens een quiz te zien die niet tjokvol BV's zit. En geef toe: zelfs de kop van de presentator is niet zo heel bekend", lacht Otto-Jan. "Daarnaast is 'De campus cup' een pittige quiz waar je echt iets van kan opsteken. Zelfs ik leer iedere keer bij, en die kennis gebruik ik dan op café. Niets zo leuk als mensen onder tafel te kunnen praten met de random feitjes die ik in mijn hoofd heb opgeslagen. (lacht)"

Derde seizoen

Het tweede seizoen van 'De campus cup' werd wel op een heel andere manier gedraaid. Zo stonden er plexiglazen wanden tussen de kandidaten, werd er handgel voorzien, lagen de wandelroutes vast en zaten er geen supporters in de studio. "Ik had aanvankelijk wel een beetje schrik dat de afwezigheid van een livepubliek storend zou werken, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Wat er voor mij nog maar eens op wijst dat de quiz heel sterk in elkaar zit."

Een derde seizoen komt er sowieso, en Otto-Jan wil de quiz dan graag opnieuw in goede banen leiden. "Ik ben beschikbaar en wil dat via deze weg ook aan mijn bazen bij de VRT laten weten. Oké, ik struikel af en toe wel eens over al die moeilijke termen, maar daar is nog niemand - komt ie - over gevallen. Ik vermoed dat mijn cheffen economisch redeneren. Ik ben namelijk een stuk goedkoper dan mijn collega's. (lacht)"

'De campus cup'

