Otto-Jan Ham: “Ik word snel verliefd, op vrouwen én mannen” TK

04 januari 2020

17u30

Bron: NB 0 TV Het menselijk brein is een vreemd beestje. Het ene moment gaat alles zijn normale gangetje, het volgende zijn we stapelverliefd. Otto-Jan Ham kan ervan meespreken.

Vanaf dinsdag is Otto-Jan op Canvas te zien in zijn nieuw programma ‘Brain Man’, waarin hij een poging doet om de werking van zijn hersenen te verbeteren. Naar aanleiding van de vijfdelige reeks babbelde hij met Het Nieuwsblad over zijn grijze massa. Zo wordt hij bijvoorbeeld snel verliefd. “Zonder dat ik daarbij een onderscheid maak tussen man of vrouw. Ik heb pas voor een project Mauro (Pawlowski, nvdr.) geïnterviewd en toen ik naar huis reed, dacht ik: ‘Wat een mooie mens. Alles wat hij zegt is zo verschrikkelijk interessant’. Ik heb dat ook op uiterlijk vlak: iemand die mooi is kan me hard toucheren. Ik kan makkelijk bewonderen en heb ook geleerd om dat te uiten. Als dat oprecht is, moet je dat doen.”

Ham stopte in mei 2018 met ‘De Ideale Wereld' om ‘Brain Man' te kunnen maken. In dat programma maakt hij een reis door de fascinerende, grotendeels onontgonnen wereld van de breinverbetering. Geheel op eigen wijze zal hij proberen zijn eigen brein nog verder te optimaliseren door middel van verschillende technieken. De ‘Ham’-vraag is of je je hersenen wel kan veranderen? En is dat een goed idee? “Het is de bedoeling dat de kijker straks aan het einde van elke aflevering van wel degelijk heel wat geleerd zal hebben — en nu en dan eens ­gelachen”, klinkt het.