Oscarwinnaar Taika Waititi maakt Netflix-serie over ‘Sjakie en de chocoladefabriek’ MVO

05 maart 2020

17u11

De Nieuw-Zeelandse acteur en regisseur Taika Waititi (44), bekend van zijn films 'Jojo Rabbit' en 'Thor: Ragnarok', gaat voor Netflix een animatieserie schrijven en regisseren die is geïnspireerd op het kinderboek 'Charlie and the Chocolate Factory' van de Engelse schrijver Roald Dahl, bij ons vertaald als 'Sjakie en de chocoladefabriek'. Daarnaast ontwikkelt Waititi nog een animatieserie die draait om de Oempa Loempa's, die in de chocoladefabriek werken.

Beide series zullen volgens Deadline voortbouwen op het verhaal in het boek, al blijft wel de geest van Dahl’s kinderboek in de series behouden.

De nieuwe animatieseries vormen het begin van een uitgebreide samenwerking tussen Netflix en The Roald Dahl Story Company, de organisatie die de auteurs- en merkrechten van de in 1990 overleden auteur beheert. De erfgenamen willen nog meer van zijn verhalen laten herleven, waaronder ‘Matilda’, ‘De Griezels’ en ‘De GVR’.

Waititi won in januari een Oscar voor ‘beste bewerkte scenario’ dankzij ‘Jojo Rabbit’. Hij is op dit moment druk bezig met de vierde Thor-film, ‘Thor: Love and Thunder’, die eind 2021 in de zalen verwacht wordt.