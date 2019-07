Orlando Bloom vindt zichzelf te oud voor de rol van Legolas TK

28 juli 2019

17u32

Bron: ANP 0 TV De kans is klein dat Orlando Bloom opnieuw in de huid van Legolas kruipt voor de aankomende, door Amazon geproduceerde ‘Lord of the Rings’-serie. De reden: Bloom vindt zichzelf te oud. "Ze hebben vast wel een of andere 19-jarige knul gevonden om dat te doen."

Bloom zat samen met Cara Delevigne in een panel om reclame te maken voor de opkomende serie ‘Carnival Row’, waar beiden in acteren, toen hij werd gevraagd naar zijn interesse in de rol van Legolas. Bloom vertolkte de rol van de blonde elf in meerdere ‘Lord of the Rings’- en ‘Hobbit’-films.

"Ik zie mezelf graag als tijdloos", zei de 42-jarige acteur, "maar ik weet niet of ik nog pas in die wereld." Toen hij suggereerde dat ze vast een jongere acteur zouden strikken, reageerde Cara met "nee, nee, nee!"

Eind 2017 werd bekend dat Amazon de strijd om de televisierechten van ‘Lord of the Rings’ had gewonnen van HBO en Netflix. De drie bedrijven waren door de Tolkien Estate benaderd om te praten over een prequel van ‘The Fellowship of the Ring’. Wat fans precies kunnen verwachten, is nog niet bekend.