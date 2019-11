Originele Gordo keert dan toch terug voor nieuwe ‘Lizzie McGuire’-serie op Disney+ MVO

20 november 2019

18u30

Fans van 'Lizzie McGuire' kunnen opgelucht ademhalen: Gordo keert terug in de reboot voor Disney+. Er bestond aanvankelijk heel wat onderzekerheid over de aanwezigheid van het personage, maar hoofdrol Hilary Duff haalt al die twijfel nu weg: "Ik kon me de show zonder hem niet voorstellen."

Gordo werd in de vroege jaren 2000 vertolkt door Adam Lamberg. Diezelfde acteur kruipt nu terug in zijn huid voor de vernieuwde versie van ‘Lizzie McGuire' die we binnenkort kunnen zien op streamingplatform Disney+. In de nieuwe reeks zijn alle personages wat ouder geworden, en ontdekken we hoe het leven voor hen is uitgedraaid. Hilary Duff, die jarenlang de rol van Lizzie speelde, is erg blij met de terugkeer van Adam.

“Gordo was Lizzie’s beste vriend én zelfs iets meer”, legt ze uit. “Hij was een belangrijke factor in het succes van de serie, en ik kon me de show niet voorstellen zonder hem erin. Ik kan niet wachten om fans te laten zien waar Gordo vijftien jaar later mee bezig is." Duff speelt niet alleen opnieuw de hoofdrol, maar ze is ook executive producer van de reboot. Niet alleen Adam, maar ook alle andere acteurs die deel uitmaakten van Lizzie’s gezin maken opnieuw hun opwachting.

Disney+ is momenteel al beschikbaar in Nederland, de VS en Canada. Wanneer de zender in België beschikbaar zal zijn is nog niet duidelijk.