Opvolger voor successerie Chernobyl? Waarom waargebeurde The Hot Zone meest bloedstollende miniserie van dit jaar is

29 augustus 2019

08u00 0 TV Klaar voor een nieuwe verslavende televisiereeks? The Hot Zone, een razend spannende miniserie met een absolute topcast, is vanaf woensdag 12 september drie weken lang exclusief te zien op National Geographic.

In The Hot Zone zien we hoe het ebolavirus op Amerikaanse bodem dreigt uit te breken en hoe één vrouwelijke wetenschapper alles op alles moet zetten om dat te voorkomen. Wat daar straf aan is? Het verhaal is ook echt gebeurd.

In de hoofdrol zien we Julianna Margulies, die al twee Emmy’s en een Golden Globe kreeg voor The Good Wife. Eerder maakte ze ook indruk in The Sopranos en ER. Ze is van geen kleintje vervaard, maar vond het verhaal naar eigen zeggen ronduit angstaanjagend. “Voor mij was ebola altijd een ver-van-mijn-bedshow. Tot ik leerde dat er echt bijna een uitbraak was in 1989 in de VS en besefte hoe globaal het probleem is. Ebola kan hele dorpen in enkele minuten tijd aantasten. Je mag er niet aan denken wat het zou doen in een grootstad als Washington.”

Maar het koud zweet brak Julianna ook uit tijdens de opnames. “Ik had echt last van claustrofobie in die beschermingspakken. Het was een erg bevreemdende en eenzame ervaring. Ik had het zo lastig dat ik drie keer in tranen ben uitgebarsten tijdens een scène, terwijl dat niet moest. Heel heftig.”

Maar er zijn nog vijf redenen waarom The Hot Zone zo spannend is:

1. Het realisme

De miniserie is gebaseerd op waargebeurde feiten. De Amerikaanse pathologe Nancy Jaax werkt in 1989 in een onderzoekscentrum voor besmettelijke ziektes wanneer ze daar geconfronteerd wordt met het ebolavirus. Tot overmaat van ramp komt ze met besmet bloed in contact. Er wacht haar een nooit geziene race tegen de tijd. Het hele verhaal werd ook neergeschreven in een internationale bestseller.

2. De topcast

Naast Julianna kan ook de rest van de indrukwekkende cast een aardig palmares voorleggen. Zo zien we onder meer Noah Emmerich (The Americans, The Walking Dead), Topher Grace (That 70’s Show, BlacKkKlansman) en Liam Cunningham (Game of Thrones) opduiken. Regisseur Michael Uppendahl verdiende dan weer zijn strepen met onder meer Fargo, Legion, American Horror Story en Mad Men.

3. Kort en krachtig

The Hot Zone brengt het nagelbijtende relaas van de Amerikaanse ebola-uitbraak in zes ijzersterke afleveringen. Omdat het verhaal in slechts zes afleveringen wordt verteld, is geen enkele verhaallijn te veel. Het verhaal wordt ook netjes afgerond.

4. Brandend actueel

Vijf jaar geleden stierf een man nog aan ebola in de VS en werd daar een uitbraak nipt vermeden. In Congo woekert het virus volop en ook bij ons in Europa zijn ze op hun hoede, zeker sinds de Wereldgezondheidsorganisatie de recente epidemie bestempelde als internationale crisis.

5. Dé tv-reeks van dit jaar?

Pers en publiek waren laaiend enthousiast toen The Hot Zone onlangs op antenne ging in de Verenigde Staten. Qua cijfers scoorde het beter dan Game of Thrones, Peaky Blinders en The Handmaid’s Tale. Een absolute must see.

