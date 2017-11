Opvallende nieuwkomer in 'Helden van Hier: Door het Vuur' MVO

06u05 0 TV Het nieuwe seizoen van 'Helden van Hier: Door het Vuur' gaat van start. Zoals gewoonlijk veel mannelijke brandweermannen. Maar deze keer ook één vrouwelijke ambulancier.

Net als het team brandweermannen is ook de ploeg ambulanciers een mannenbastion. Er is echter één uitzondering. In het derde seizoen maken kijkers kennis met Marlies. Ze is 24 en heeft een master diploma Taal- en Letterkunde, maar besliste na haar studies om ambulancier te worden. Na een selectieprocedure van zes maanden en een opleiding van vier maanden is zij in januari dit jaar de ploeg ambulanciers van Gent komen versterken.

“Ondertussen ben ik ‘one of the guys’ en daar ben ik trots op," aldus Marlies. "Bij ons draait het namelijk niet om het individu, maar om de ploeg. Het is voor de meeste vrouwen een grote drempel om in deze mannenwereld te stappen. De brandweer lijkt ontoegankelijk voor hen, maar dat is het zeker niet. Ik zou graag hebben dat er meer vrouwen de stap zouden durven zetten. Het is een fantastische job.”