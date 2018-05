Opvallend: VRT-ploeg voor WK telt maar één vrouw MVO

30 mei 2018

06u17

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Steffy Merlevede wordt de enige nieuwsvrouw in de WK-ploeg van de VRT, zo blijkt uit een groepsfoto die de zender vrijgaf.

Het is opvallend dat er tussen de 20 mannen maar één vrouw opduikt. Merlevede zelf ziet er echter geen graten in, zo vertelt ze aan Het Nieuwsblad. Volgens haar is het minder erg dan het lijkt: "Niet iedereen staat op de foto. Ruth Joos en Ayco Duyster niet, bijvoorbeeld, die Radio Rusland ook presenteren. En achter de schermen vind je heel wat vrouwen. Ik heb al lang niet meer het gevoel dat ik in een mannenbastion werk."

Naast haar zullen ook Red Flame Heleen Jaques en ex-voetbalster Imke Courtois het team vervoegen.