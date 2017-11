Opvallend veel valse noten op tv: "Tja, wat wil je: het zijn allemaal amateurs" TK

De jury van 'Steracteur Sterartiest' is één en al lof en ook de coaches van 'The Voice' strooien kwistig met complimenten. De tv-kijkers zien en - vooral - horen het allemaal met stijgende verbazing gebeuren. 'Amai, dat klonk serieus vals!' zeggen ze online. Wat loopt er mis in de liveshows?

Indrukwekkend hoezeer er in de Vlaamse huiskamers wordt meegeleefd met het wel, maar vooral het wee, van de deelnemers van ‘The Voice’ en ‘Steracteur Sterartiest’. De Twitter-commentaren vliegen je om de oren. Tijdens de eerste liveshow van ‘The Voice’ werd de aandacht wel nog even afgeleid door de gewaagde outfit van presentatrice An Lemmens, maar al snel werden de geleverde zangprestaties van de kandidaten onder de loep genomen. En de meningen klinken niet bepaald lovend, helaas.

‘Wat een afknapper’, zegt een trouwe fan van ‘The Voice’. En ook ene CP heeft haar bedenkingen: ‘Zo vals! Geen idee hoe het komt. Slechte kwaliteit van geluid? Slechte keuze van liedjes? De mensen die hiervoor zo mooi zongen, zijn nu enorm zwak! Raar!’

‘Ik ben al jaren fan van ‘The Voice’ en ik moet zeggen: dit zijn de slechtste liveshows ooit. Slecht geluid, slechte nummerkeuze, valse noten: zeer jammer! De coaches hebben hun werk nog’, laat SH weten.

Ook het commentaar op de optredens in ‘Steracteur Sterartiest’ liegt er niet om: ‘Oei, oei, dit is echt niet goed’, stelt een kijker. ‘Nee, dat was echt niet te doen’, vult een andere aan. ‘Ik vind bijna iedereen tegenvallen’, laat een derde weten. ‘Roepen maar niet zingen! Wat is dit, zeg!’ Of ook: ‘Wat een vals geschreeuw!’ En ten slotte: ‘Ik vind Bab een keitoffe, maar dit is echt slecht. Zij kan zoveel beter!’

