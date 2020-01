Opvallend: ‘The Witcher’ castte eerst vrouwelijke hoofdrol, pas daarna Henry Cavill SDE

02 januari 2020

11u09

Bron: Metro UK 0 TV Het hoofdpersonage uit Netflix-serie ‘The Witcher' is zonder enige twijfel Henry Cavill (36) die - jawel - die bewuste witcher speelt. Maar in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij dit soort reeksen, werd Henry niet eerst gecast, maar wel Anya Chalotra (23), die de vrouwelijke hoofdrol Yennefer speelt. Dat zegt casting director Sophie Holland in Metro UK.

Casting director Sophie Holland was zo overtuigd van het talent van Anya Chalotra, dat ze zeker wist dat de actrice een belangrijke rol moest krijgen in ‘The Witcher’. Dat zegt ze in Metro UK. “Het was gemakkelijk", klinkt het. “Ik had Anja al ontmoet tijdens haar eerste professionele auditie, voor een ander project. Ik wist meteen dat we ooit zouden samenwerken.” Sophie wist meteen dat Anya perfect zou zijn om Yennefer te spelen. “Toen we initieel onze tien favoriete meisjes aan het bespreken waren, stond Anya daarbij. Alleen: ze was compleet onbekend. Ze had nog niets gedaan, en ik vroeg me af hoe ik haar moest verkopen. Maar wat mij verraste: ik moest het helemaal niet verkopen!”

Het hele team was zo overtuigd van Anya’s talent, dat de nu 23-jarige actrice als eerste gecast werd. Een erg ongebruikelijke zet, geeft ook Sophie toe. “Stel je voor dat je de ondergeschikte hoofdrol cast voordat je Gerald (de witcher, red.) gevonden hebt ... Dat betekent dat ze geen chemistry read konden doen, want we hadden haar al geboekt. We moesten een man vinden die bij háár paste." Maar spijt heeft Sophie niet. “Ik wist het gewoon. Iedereen die de reeks ziet, gaat het gevoel hebben dat zij echt de ster is. Ze staat zo in contact met haar emoties, en ze is zo mooi - al lijkt het alsof ze dat zelf niet weet. Ze is een natuurlijke schoonheid. We moesten niet te hard naar haar zoeken, wat gek is, gezien de druk. Ze is geweldig.”

Transformatie

Anya is in ieder geval wel toegewijd. Haar personage, Yennefer of Vengerberg, ondergaat een enorme transformatie in de reeks. Van gepeste en vooral mismaakte jonge vrouw, tot prachtige heks. Het zijn vooral haar gebochelde rug en scheve kaak die in de eerste afleveringen - voor haar transformatie - indruk maken. Maar wat indrukwekkender is, is dat dat opvallende uiterlijk niet met CGI-effecten tot stand kwam, maar simpelweg door protheses en een aangepaste houding die Anya urenlang moest aanhouden. En dat was behoorlijk ongemakkelijk, vertelt ze aan Metro UK.

“Ik had een geknelde zenuw in mijn rug die weggemasseerd moest worden wanneer ik haar zo lang speelde", bekent ze. “Het was echt heel ongemakkelijk, maar tegelijkertijd hielp het mijn acteerprestatie ook. Al van in het begin hadden we voor deze manier van werken gekozen - en die keuze moesten we snel maken - dus we konden niet zomaar dingen aanpassen omdat het niet comfortabel was. Uiteindelijk was ik blij met de keuzes die we gemaakt hadden." En Anya kwam er nog redelijk goed vanaf. “Mijn body double droeg een heel rugstuk, dus dat was enorm zwaar. Het stuk dat ik onder mijn kleren droeg, was minder zwaar, al was het wel zweterig!”