Opvallend: Sara uit ‘Boer zkt Vrouw’ is ex-finaliste Miss België én gaat vaak op stap met BV’s

Sara uit 'Boer zkt Vrouw' is ex-finaliste Miss België én gaat vaak op stap met BV's

17 oktober 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Eén van de vier vrouwen van de Belgisch-Canadese Stephan (33) is Sara Vermassen (31), afkomstig uit het Oost-Vlaamse Deurle. In 2011 nam ze deel aan de verkiezing van Miss België, het jaar dat Justine De Jonckheere het kroontje won. “ Dat was een fantastische ervaring”, zegt Sara in TV Familie. En dat is niet de enige opvallende uitspraak die de ‘Boer zkt Vrouw’-deelneemster in het weekblad doet.

“Het was niet ik, maar een vriend die wilde dat ik meedeed. Ik wilde graag jive-lessen met hem volgen, en dus zei ik: als ik met jou op dansles mag, mag jij me inschrijven voor Miss België. Totaal onverwacht ben ik heel ver in die wedstrijd geraakt”, zegt Vermassen in TV Familie. Maar ondanks haar mooie vijfde plaats en het plezier dat ze er heeft beleefd denkt Sara niet graag terug aan de Miss België- verkiezing.

Want: “Mijn papa is in die periode gestorven”, zegt ze. “Daardoor heb ik de verkiezing niet ten volle kunnen beleven. Papa moet al langer ziek geweest zijn, maar de diagnose viel pas toen ik net ingeschreven was voor Miss België. Hij had de ziekte van Kahler, een zeldzame bloedkanker. (stilte) Een halfjaar later is papa al overleden. Enerzijds hielp Miss België me om weg te vluchten van de pijn, maar het was ook moeilijk om de nodige energie te vinden.”

(lees verder onder de foto)

Zorgen maken

Sara’s vader heette Jef. Jef Vermassen, dus. Maar hij heeft verder niets te maken met de befaamde topadvocaat. Sara’s papa heeft de finale van Miss België 2011 helaas niet meer mogen meemaken. “Maar ik weet nog dat hij zich een beetje zorgen maakte over het feit dat ik meedeed”, aldus Sara. “Hij was bang dat ik mijn studies zou verwaarlozen als ik zou winnen. Maar dat ben ik nooit van plan geweest. Na de verkiezing heb ik mijn bachelor Frans-Spaans behaald.” En nu is de voormalige Miss België-finaliste dus in ‘Boer Zkt. Vrouw’ te zien.

Feestbeest

Miss België-bazin Darline Devos herinnert zich Sara nog. “Een aantal ex-kandidates liggen me nog altijd nauw aan het hart”, zegt Darline. “En Sara is er daar één van. Omdat we in dezelfde streek woonden, ben ik haar hoogstpersoonlijk gaan vertellen dat ze finaliste was van Miss België. Toen heeft ze me een enorm dikke knuffel gegeven, terwijl ze wel tien keer in m’n oor fluisterde: ‘Dank u, Darline’. Schattig, hé! En ja, haar top vijf-plaats was méér dan verdiend. Achteraf hebben Sara en ik nog geregeld contact gehad. Ze is zelfs babysit geweest voor een kindje van een sponsor van Miss België. Ik kwam Sara nadien soms tegen in het uitgaansleven. Want ‘t is ook een feestbeest, hoor! En nu volg ik haar natuurlijk in ‘Boer Zkt. Vrouw’!”

Uit haar dak

Zoals Darline Devos zegt: Sara Vermassen is effectief een feestbeest. Regelmatig passeren op Instagram partyfoto’s van haar. En dikwijls fuift ze samen met BV’s. Zoals recent met Kobe Ilsen, Viktor Verhulst en de nieuwe VTM-talkshowhost Davy Parmentier op het Extrema Outdoor Festival in Houthalen-Helchteren. En afgelopen zomer was Sara even de assistente van Ann Van Elsen en Born Crain tijdens de ochtendshow op JOE. Daar zorgde Sara voor ambiance. Ah ja, op verschillende filmpjes zie je haar met Ann en Born uit haar dak gaan.

(lees verder onder de foto)

Sara heeft niet alleen een miss-verleden, ze kent ook heel wat mensen in de vaderlandse showbizz. Eén daarvan is Chloé Evangelista, die vorig jaar deelnam aan ‘Expeditie Robinson’. Zoals je wellicht weet is Chloé nu al een tijd de vriendin van Lenny uit ‘Blind Getrouwd’. Chloé kent Sara nog maar een jaar, maar dat is er niet aan te merken. “We hebben elkaar voor ‘t eerst ontmoet via gemeenschappelijke vrienden. Dat was op The Ark, ook wel ‘Tomorrowland op zee’ genoemd”, zegt Chloé. “We hadden vrijwel meteen een klik. Sara is dan ook een hele toffe. Ze is volledig zichzelf, en dát vind ik zo leuk. Maar, euh... ze vertelt me precies niet alles. Want dat zij zou meedoen aan ‘Boer Zkt. Vrouw’ heb ik moeten ontdekken op tv. Ge kunt heel goed zwijgen, Sara!’”