Opvallend: Netflix-serie'The Crown' toont prins Philip als seksverslaafde MVO

06u31 0 Photo News Claire Foy en Matt Smith spelen de Queen en Prince Philip in 'The Crown'. TV De immens populaire Netflix-reeks 'The Crown', over het leven van de Engelse Queen Elizabeth II, veroorzaakt controverse, omdat prins Philip erin wordt geportretteerd als seksverslaafde flierefluiter die de koningin meerdere keren bedroog.

De serie, met acteurs Claire Foy en Matt Smith als Elizabeth en Philip, suggereert dat de prins relaties had met andere vrouwen, tijdens zijn koninklijke tour in de jaren '50. De reis wordt erin omschreven als 'een vrijgezellentrip van vijf maanden, met hoeren in elke haven'.

In de reeks wordt er wel vaker gefocust op de twijfelachtige eer om echtgenoot van de koningin te zijn. Eerder werd duidelijk hoe moeilijk het was voor Philip dat hij zijn militaire carrière moest stopzetten, dat hij niet meer mocht werken als piloot, dat hij zijn eigen kinderen zijn achternaam niet mocht geven en dat hij als kers op de taart ook altijd één stap achter Elizabeth moet lopen.

Het volledige tweede seizoen zal vanaf 8 december op Netflix te zien zijn.