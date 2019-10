Oproep van Sofie Lemaire voor vrouwelijke straatnamen oogst succes: “Al 40 straten” KDL

06 oktober 2019

07u26

Bron: De Zondag 0 TV Radiomaakster Sofie Lemaire zal in het voorjaar van 2020 op Canvas te zien zijn in ‘Meer vrouw op straat’. Voor dat nieuwe programma lanceerde Sofie in februari de oproep om meer vrouwen een plek te geven in het straatbeeld. Die oproep oogst ondertussen succes.

“Van alle straten die in Vlaanderen naar personen zijn vernoemd, is de verhouding man vrouw 85-15. Een gigantische wanverhouding", zegt Sofie in De Zondag. De oproep die Sofie in februari lanceerde onder de noemer #meervrouwopstraat vroeg om meer gerenommeerde vrouwen te vereeuwigen op een straatnaambordje oogst ondertussen succes. En dat verbaasde Sofie zelf, vertelt ze. “Ik had geen flauw idee hoe groot ik het enthousiasme van steden en gemeenten kon inschatten na de oproep. Ik dacht dat twee of drie vrouwelijke straatnamen in elke grote Vlaamse stad al een goed signaal zou zijn. Maar we zitten nu in totaal toch al aan veertig straten over heel Vlaanderen en we werken nog verder.”

“We waren nog niet zo lang geleden bij de onthulling van een brug in Leuven en de burgemeester zei me dat we iets wakker gemaakt hadden”, gaat Sofie verder. “Telkens als het over straatnamen ging, was er nu wel iemand die opperde dat er ook aan de vrouwen gedacht moest worden. Dat is zo fantastisch om te horen. Net daarom is dit het tv-programma dat mijn de meeste voldoening heeft gegeven en nog geeft. Ik wilde een kleine mentaliteitswijziging op gang brengen en dat is nu al gelukt.”