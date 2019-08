OPROEP. Frances Lefebure zoekt problemen voor ‘Make Belgium Great Again’ TDS

30 augustus 2019

13u36

Bron: VTM 1 TV Binnenkort is Frances Lefebure (30) weer helemaal terug met het tweede seizoen van ‘Make Belgium Great Again’. Ook deze keer gaan zij en haar team op zoek naar oplossingen voor allerlei prangende maatschappelijke problemen: onder meer vrijwilligerswerk, de vele sigarettenpeuken en het redden van de bijen komen aan bod. Toch wil Frances ook de problemen van de ‘gewone’ man in de straat niet uit het oog verliezen. Ze roept mensen met een persoonlijk probleem of een zoektocht die maar geen resultaat oplevert daarom op zich te melden.

Zo was er tijdens het eerste seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ het verhaal van de 86-jarige Edward, die al 66 jaar met een deuntje in zijn hoofd zat. Dankzij het programma kon eindelijk achterhaald worden om welk deuntje het ging. Ook Erna kwam aan bod: dankzij een oproep in de krant om kaartjes te versturen voor de verjaardag van haar overleden zoon, ontving zij plots honderden kaartjes.

Voor het nieuwe seizoen van ‘Make Belgium Great Again’ wil Frances nog meer mensen helpen. Ken jij iemand met een persoonlijk probleem? Of iemand die al jaren op zoek is naar iets dat onvindbaar lijkt? Wil je die persoon of groep héél graag helpen, maar slaag je er niet in om dit alleen te doen? Laat het dan weten via makebelgiumgreatagain@vtm.be.

